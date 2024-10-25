Advertisement
Ahmad Abdul Curahkan Isi Hati di Sia-Sia, Cinta yang Tak Dihargai

Tuty Ocktaviany , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |12:25 WIB
Ahmad Abdul Curahkan Isi Hati di Sia-Sia, Cinta yang Tak Dihargai
Ahmad Abdul curahkan isi hati di Sia-Sia, cinta yang tak dihargai. (Foto: Ahmad Abdul)
A
A
A

JAKARTA – Penyanyi Ahmad Abdul mencurahkan isi hati lewat lagu barunya yang berjudul Sia-Sia. Lagu ini hadir sebagai lanjutan perjalanan Ahmad Abdul dalam mengeksplorasi emosi mendalam seputar cinta dan penyesalan.

Sebelumnya di 2023, penyanyi sekaligus penulis lagu berbakat asal Kupang ini sukses dengan single Broken. Di lagu Sia-Sia, Ahmad Abdul menceritakan kisah seseorang yang telah memberikan segalanya kepada pasangannya, namun merasa sia-sia karena pasangannya belum mampu berdamai dengan masa lalunya. 

“Dia sudah berusaha keras untuk menjaga hubungan. Segala usaha dan air mata yang tercurah pun tetap tidak cukup, membuatnya merasa tidak dihargai dan terjebak dalam ketidakpastian,” kata Ahmad Abdul dalam siaran pers yang diterima Okezone.com, Jumat (25/10/2024). 

Menurutnya, tiga kata kunci yang mendefinisikan lagu ini adalah air mata, sia-sia, dan penyesalan. 

“Lagu ini menggambarkan perasaan mendalam tentang cinta yang tak berbalas dan kekecewaan dalam hubungan yang tidak seimbang,” katanya.

"Sia-sia semua waktuku, beri untukmu, berujung pilu," mengalir dengan keindahan melankolis, memancarkan rasa frustasi dan kekecewaan yang mendalam. Ahmad Abdul dengan brilian menyampaikan kisah patah hati yang akan dengan mudah dirasakan oleh banyak pendengar yang pernah mengalami cinta yang bertepuk sebelah tangan.
 

 

