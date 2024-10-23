Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Marshanda Ternyata Seorang Indigo, Buka-bukaan pada Robby Purba

Brigitta Putri , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |19:30 WIB
Marshanda Ternyata Seorang Indigo, Buka-bukaan pada Robby Purba
Kuasa hukum Paula Verhoeven meminta Baim Wong untuk membuktikan tuduhannya soal perselingkuhan.
A
A
A

JAKARTA - Marshanda ungkap kehidupan spiritualnya dalam podcast Mampir Bentar channel YouTube Robby Purba. Ternyata, ibu satu anak tersebut adalah seorang indigo.

Secara spesifik, Marshanda mengaku, seorang trance mediumship yang memungkinkan dia dapat berkomunikasi dengan roh halus, lewat suara dan gerakan tubuh. Namun memang, dia tak ingin ada orang yang tahu tentang kemampuan istimewanya tersebut. 

Marshanda dan Robby Purba
Marshanda Akui Seorang Indigo pada Robby Purba. (Foto: MNC Media)

Tak hanya mengakui dirinya seorang indigo, Marshanda juga membeberkan momen kedekatannya dengan Tuhan. Dia percaya bahwa dia sangat dekat dengan Tuhan.

Dalam momen-momen emosional, Marshanda mengatakan sering curhat kepada bintang. Kebiasaan itu, menurutnya, menjadi kebiasaan yang dimulainya sejak usia 30 tahun. 

Obrolan Marshanda tentang kehidupan spiritualnya tersebut akan memberikan perspektif baru tentang sosok sang aktris. Karena itu ikuti obrolannya di channel YouTube @robbypurbaofficial.*

(SIS)

