HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gemas, Mulan Jameela Berpose dengan Bobby di Istana Negara

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |06:04 WIB
Gemas, Mulan Jameela Berpose dengan Bobby di Istana Negara
Gemas, Mulan Jameela Berpose dengan Bobby di Istana Negara (Foto: IG Mulan Jameela)
JAKARTA - Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Prabowo Subianto, sukses mencuri perhatian netizen pada momen pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, yang berlangsung pada Minggu (20/10/2024). 

Kehadiran kucing ini membuat sejumlah tamu yang hadir ikut terpikat, tak terkecuali Mulan Jameela.

Lewat akun Instagram pribadinya, @mulanjameela1, Anggota DPR RI ini membagikan momen menggemaskan ketika ia berpose bersama Bobby. Dalam foto tersebut, Mulan tampak anggun mengenakan kebaya biru muda, sementara Bobby asyik duduk di stroller-nya.

Gemas, Mulan Jameela Berpose dengan Bobby di Istana Negara
Gemas, Mulan Jameela Berpose dengan Bobby di Istana Negara

"Bismillahirrahmanirrahim @bobbykertanegara. Bobby gemoy, kayak ngerti banget pas aku bilang, 'Bobby gemoy sayang, titip Bapak Presiden @prabowo di Istana Negara yaaakk'," tulis Mulan dalam unggahannya, yang diposting pada Senin (21/10/2024).

Halaman:
1 2 3
