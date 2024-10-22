Gemas, Mulan Jameela Berpose dengan Bobby di Istana Negara

Gemas, Mulan Jameela Berpose dengan Bobby di Istana Negara (Foto: IG Mulan Jameela)

JAKARTA - Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Prabowo Subianto, sukses mencuri perhatian netizen pada momen pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, yang berlangsung pada Minggu (20/10/2024).

Kehadiran kucing ini membuat sejumlah tamu yang hadir ikut terpikat, tak terkecuali Mulan Jameela.

Lewat akun Instagram pribadinya, @mulanjameela1, Anggota DPR RI ini membagikan momen menggemaskan ketika ia berpose bersama Bobby. Dalam foto tersebut, Mulan tampak anggun mengenakan kebaya biru muda, sementara Bobby asyik duduk di stroller-nya.

"Bismillahirrahmanirrahim @bobbykertanegara. Bobby gemoy, kayak ngerti banget pas aku bilang, 'Bobby gemoy sayang, titip Bapak Presiden @prabowo di Istana Negara yaaakk'," tulis Mulan dalam unggahannya, yang diposting pada Senin (21/10/2024).