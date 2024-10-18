Vista Putri Bongkar Perilaku Paula Verhoeven Diduga Ganggu Suami Orang

JAKARTA - Paula Verhoeven belum memberikan klarifikasi terkait gugatan cerai yang diajukan suaminya, Baim Wong, serta tuduhan perselingkuhan yang menyeruak.

Di tengah masalah rumah tangga mereka, kini muncul sosok Vista Putri yang mengungkapkan perilaku Paula sebelum menikah dengan Baim.

Vista mengklaim bahwa Paula pernah menjadi orang ketiga dalam rumah tangganya dengan mantan suaminya sekitar tahun 2002 hingga 2007.

Vista Putri Bongkar Perilaku Paula Verhoeven Diduga Ganggu Suaminya

"Ada cerita yang sampai sekarang masih menjadi luka di hati saya. Jadi, inisial P ini, waktu saya sudah bertunangan di tahun 2000-an, dia memiliki hubungan dengan mantan suami saya. Bahkan setelah saya menikah, P ini masih ada dalam hidup mantan suami saya," ungkap Vista Putri saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Vista mengakui bahwa rumah tangganya saat itu sering mengalami masalah, namun ia tak pernah menyangka bahwa suaminya berselingkuh dengan wanita yang diduga adalah Paula Verhoeven.

"Namanya rumah tangga pasti ada cekcok, tapi yang selalu muncul dalam pertengkaran kami adalah perempuan berinisial P ini. Saya tak mau menyebut namanya, tapi jangan sampai saya bertemu dengan perempuan itu," jelasnya.

Ia juga mengaku bahwa kejadian ini membuatnya menyimpan dendam, terutama saat ia sedang hamil anak pertama. Setiap kali mengingat masa lalu, ia merasa kembali ke masa-masa menyakitkan itu.

"Saya dibilang dendam, ya memang saya masih menyimpan dendam sejak saya hamil anak pertama. Saat saya mengingat kejadian-kejadian ini, ingatan saya kembali ke masa lalu," tambah Vista.