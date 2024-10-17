JAKARTA - Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, akan berlangsung pada Minggu, 20 Oktober 2024.
Untuk merayakan momen bersejarah ini, akan diadakan pesta rakyat yang akan digelar di berbagai titik sepanjang kawasan Sudirman hingga Medan Merdeka.
Acara pesta rakyat ini akan dibagi menjadi tiga sesi, yaitu pagi (08.30), siang (10.00), dan sore (14.00). Beragam kegiatan seru akan memeriahkan acara ini, seperti door prize, stand makanan rakyat, pameran UMKM, dan bazaar. Selain itu, sejumlah musisi terkenal dari dalam negeri juga akan tampil untuk menghibur masyarakat.
Berdasarkan informasi tertulis dari Kementerian BUMN yang diterima oleh MPI, berikut adalah daftar artis yang dijadwalkan tampil dalam acara pesta rakyat ini (jadwal bisa berubah sewaktu-waktu):
1. Dekat FX Sudirman
J-Rocks
ADA Band
Govinda
Home Band: Leon & Friends
2. Area Gate 7 GBK
Kelompok Pemuja Koplo (KPK)
3. Area Kantor Pusat BRI
Home Band: Melody Band
Bintang Tamu: Kotak
4. Area Stasiun MRT Setiabudi Astra
Obbie Asik Band
5. Area Graha BNI Dukuh Atas
Happy Asmara (masih dikonfirmasi)
Yura Yunita (masih dikonfirmasi)
Om Leo Berkaraoke feat. Bisma Smash
Andre Taulany & Friends (masih dikonfirmasi)
6. Area Grand Hyatt Bundaran HI
Nella Kharisma
Chaplin Band
7. Area setelah Kedutaan Jepang
Leon & Friends
8. Area Patung Kuda
Wali Band
RAN
El Corona