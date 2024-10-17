Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Daftar Artis yang Memeriahkan Pesta Rakyat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |06:01 WIB
Daftar Artis yang Memeriahkan Pesta Rakyat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI
Daftar Artis yang Memeriahkan Pesta Rakyat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, akan berlangsung pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Untuk merayakan momen bersejarah ini, akan diadakan pesta rakyat yang akan digelar di berbagai titik sepanjang kawasan Sudirman hingga Medan Merdeka.

Acara pesta rakyat ini akan dibagi menjadi tiga sesi, yaitu pagi (08.30), siang (10.00), dan sore (14.00). Beragam kegiatan seru akan memeriahkan acara ini, seperti door prize, stand makanan rakyat, pameran UMKM, dan bazaar. Selain itu, sejumlah musisi terkenal dari dalam negeri juga akan tampil untuk menghibur masyarakat.

Daftar Artis yang Memeriahkan Pesta Rakyat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI
Daftar Artis yang Memeriahkan Pesta Rakyat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI

Berdasarkan informasi tertulis dari Kementerian BUMN yang diterima oleh MPI, berikut adalah daftar artis yang dijadwalkan tampil dalam acara pesta rakyat ini (jadwal bisa berubah sewaktu-waktu):

1. Dekat FX Sudirman

J-Rocks

ADA Band

Govinda

Home Band: Leon & Friends

2. Area Gate 7 GBK

Kelompok Pemuja Koplo (KPK)

3. Area Kantor Pusat BRI

Home Band: Melody Band

Bintang Tamu: Kotak

4. Area Stasiun MRT Setiabudi Astra

Obbie Asik Band

5. Area Graha BNI Dukuh Atas

Happy Asmara (masih dikonfirmasi)

Yura Yunita (masih dikonfirmasi)

Om Leo Berkaraoke feat. Bisma Smash

Andre Taulany & Friends (masih dikonfirmasi)

6. Area Grand Hyatt Bundaran HI

Nella Kharisma

Chaplin Band

7. Area setelah Kedutaan Jepang

Leon & Friends

8. Area Patung Kuda

Wali Band

RAN

El Corona

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/205/3179106//syahravi-exat_large.jpg
Ulang Tahun Ke-28, Syahravi Ucup Si Entong Rilis Single Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179092//prabowo-qBQI_large.jpg
Menyentuh Hati! Prabowo Terharu Baca Surat dari Siswa Sekolah Rakyat di Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/624/3179042//bahasa_portugis-9hZz_large.jpg
Bahasa Portugis Bakal Jadi Prioritas Ajaran di Sekolah, Ini 3 Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178942//wapres_ri_gibran_rakabuming_raka-m5sv_large.jpg
Gibran Dorong Santri Kuasai Teknologi untuk Hadapi Tantangan Zaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178933//dpr_dukung_rencana_pengajaran_bahasa_portugis-GgCx_large.jpg
DPR Dukung Rencana Pengajaran Bahasa Portugis, Tapi Ingatkan Kajian Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178929//wakil_presiden_gibran_rakabuming-3bwL_large.jpg
Wapres Gibran: Pembentukan Ditjen Pesantren Adalah Kado dari Presiden Prabowo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement