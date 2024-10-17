Daftar Artis yang Memeriahkan Pesta Rakyat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI

JAKARTA - Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, akan berlangsung pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Untuk merayakan momen bersejarah ini, akan diadakan pesta rakyat yang akan digelar di berbagai titik sepanjang kawasan Sudirman hingga Medan Merdeka.

Acara pesta rakyat ini akan dibagi menjadi tiga sesi, yaitu pagi (08.30), siang (10.00), dan sore (14.00). Beragam kegiatan seru akan memeriahkan acara ini, seperti door prize, stand makanan rakyat, pameran UMKM, dan bazaar. Selain itu, sejumlah musisi terkenal dari dalam negeri juga akan tampil untuk menghibur masyarakat.

Daftar Artis yang Memeriahkan Pesta Rakyat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI

Berdasarkan informasi tertulis dari Kementerian BUMN yang diterima oleh MPI, berikut adalah daftar artis yang dijadwalkan tampil dalam acara pesta rakyat ini (jadwal bisa berubah sewaktu-waktu):

1. Dekat FX Sudirman

J-Rocks

ADA Band

Govinda

Home Band: Leon & Friends

2. Area Gate 7 GBK

Kelompok Pemuja Koplo (KPK)

3. Area Kantor Pusat BRI

Home Band: Melody Band

Bintang Tamu: Kotak

4. Area Stasiun MRT Setiabudi Astra

Obbie Asik Band

5. Area Graha BNI Dukuh Atas

Happy Asmara (masih dikonfirmasi)

Yura Yunita (masih dikonfirmasi)

Om Leo Berkaraoke feat. Bisma Smash

Andre Taulany & Friends (masih dikonfirmasi)

6. Area Grand Hyatt Bundaran HI

Nella Kharisma

Chaplin Band

7. Area setelah Kedutaan Jepang

Leon & Friends

8. Area Patung Kuda

Wali Band

RAN

El Corona