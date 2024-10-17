Fatin Shidqi dan Rasa Cinta di Single Kita Sama-Sama Tau

JAKARTA - Fatin Shidqia kembali merilis single terbarunya setelah hampir setahun. Penyanyi kelahiran 30 Juli 1996 ini siap menyapa penggemar dengan lagu berjudul "Kita Sama-Sama Tau", yang ia ciptakan bersama Clara Riva.

Setelah single sebelumnya, "Jangan Tersesat, Sayang", Fatin mengaku senang bisa kembali merilis karya terbarunya.

“Ini adalah kolaborasi pertama aku dengan Clara dalam menulis lagu, dan aku bersyukur prosesnya berjalan dengan lancar. Melodi reff-nya aku dapat duluan, baru kemudian Clara membantu. Liriknya pun kami tulis bersama,” jelas Fatin. Ia menceritakan bahwa inspirasi melodi lagu ini datang secara tak terduga saat ia mudik Lebaran tahun ini, yang akhirnya berkembang menjadi lagu utuh untuk dinikmati para penggemar.

Fatin Shidqia Lubis

Kita Sama-Sama Tau masih mengusung tema cinta, bercerita tentang dua orang yang sadar bahwa ada benih-benih cinta di antara mereka, namun memilih menunggu waktu yang tepat untuk bersama. Tema ini terasa sangat dekat bagi banyak orang, terutama yang pernah berada dalam situasi serupa.