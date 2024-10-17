Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Fatin Shidqi dan Rasa Cinta di Single Kita Sama-Sama Tau

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |03:33 WIB
Fatin Shidqi dan Rasa Cinta di Single <i>Kita Sama-Sama Tau</i>
Fatin Shidqi dan Rasa Cinta di Single Kita Sama-Sama Tau (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Fatin Shidqia kembali merilis single terbarunya setelah hampir setahun. Penyanyi kelahiran 30 Juli 1996 ini siap menyapa penggemar dengan lagu berjudul "Kita Sama-Sama Tau", yang ia ciptakan bersama Clara Riva. 

Setelah single sebelumnya, "Jangan Tersesat, Sayang", Fatin mengaku senang bisa kembali merilis karya terbarunya.

“Ini adalah kolaborasi pertama aku dengan Clara dalam menulis lagu, dan aku bersyukur prosesnya berjalan dengan lancar. Melodi reff-nya aku dapat duluan, baru kemudian Clara membantu. Liriknya pun kami tulis bersama,” jelas Fatin. Ia menceritakan bahwa inspirasi melodi lagu ini datang secara tak terduga saat ia mudik Lebaran tahun ini, yang akhirnya berkembang menjadi lagu utuh untuk dinikmati para penggemar.

Fatin Shidqia Lubis
Fatin Shidqia Lubis

Kita Sama-Sama Tau masih mengusung tema cinta, bercerita tentang dua orang yang sadar bahwa ada benih-benih cinta di antara mereka, namun memilih menunggu waktu yang tepat untuk bersama. Tema ini terasa sangat dekat bagi banyak orang, terutama yang pernah berada dalam situasi serupa. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/33/3085027/fatin_shidqia_lubis-Xsfu_large.jpg
Fatin Kagum Perkembangan Budaya Pop di Comic Con 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/205/3072471/fatin_shidqia_lubis-0Z9G_large.JPG
Fatin Shidqia Lubis Bocorkan Persiapan Sebelum Rekaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/27/33/2787865/masih-menjomblo-di-ramadhan-tahun-ini-fatin-shidqia-bingung-jawabnya-8C0qyPMWFR.jpg
Masih Menjomblo di Ramadhan Tahun Ini, Fatin Shidqia: Bingung Jawabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/26/33/2787725/momen-syahdu-fatin-shidqia-jalani-bulan-suci-ramadhan-DLi1Xye1NX.jpg
Momen Syahdu Fatin Shidqia Jalani Bulan Suci Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/24/205/2674289/duet-fatin-dan-ghea-indrawari-bersilat-rasa-O96Zs6sTdi.jpg
Duet, Fatin dan Ghea Indrawari Bersilat Rasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/27/33/2416335/sembuh-covid-19-intip-foto-fatin-shidqia-dan-arafah-rianti-wisuda-dari-wisma-atlet-Pvz373SeDE.jpg
Sembuh Covid-19, Intip Foto Fatin Shidqia dan Arafah Rianti 'Wisuda' dari Wisma Atlet
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement