Karenina Anderson Rangkum Perjalanan Hidup yang Berliku di Single My Life

JAKARTA - Karenina Anderson mengumumkan perilisan single debutnya yang berjudul My Life pada Rabu, 17 Oktober 2024. Dalam lagu debutnya, Karenina merangkum perjalanan hidupnya yang penuh rintangan sampai ia bisa menjadi sosok yang sukses saat ini.

My Life merupakan lagu yang ditulis sendiri oleh Karenina dan merupakan karya kolaborasinya dengan komposer dan produser musik berbakat, Irvan Firaldo. Lagu ini diharapkan dapat menarik perhatian pendengar dan membantu perkembangan karier Karenina dalam debutnya di industri musik.

Selain pengalaman hidupnya, lagu ini juga menceritakan bagaimana dukungan dan harapan mendiang ibunya dapat menginspirasi Karenina untuk mengejar impian terlepas dari segala rintangan yang ditemuinya.

Penyajian lantunan nada yang indah dipadukan dengan lirik yang to-the-point dan menonjolkan gaya vokal Karenina yang unik menjadi daya tarik tersendiri dalam lagu ini.