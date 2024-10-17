Besok, Firehouse Buka Konser 3 Kota Bareng Vokalis Baru

Nate Peck Siap Sapa Fans Firehouse dalam Konser 3 Kota di Indonesia. (Foto: Instagram/@firehouserockband)

JAKARTA - Firehouse akan menggelar konser di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, pada 18 Oktober 2024. Ini menjadi penampilan perdana Allen McKenzie cs setelah 10 tahun.

Dipromotori Color Asia Live, Firehouse akan menyapa penggemarnya di Indonesia dengan membawa Nate Peck sebagai vokalis baru setelah berpulangnya CJ Snare.

"Persiapan sebenarnya sudah 150 persen karena artisnya sudah ada di Jakarta. Sementara persiapan venue sudah mencapai 90 persen selesai. Layout, tiketing, dan lighting semuanya sudah aman," kaya Joy Ferry, promotor Color Asia Live.

Firehouse Siap Sapa Fans dalam Konser 3 Kota di Indonesia Bareng Vokalis Baru. (Foto: Okezone/Ravie Wardani)

Kini, Firehouse diisi oleh Nate Peck (vokalis utama), Bill Leverty (gitaris), Michael Foster (drummer), dan Perry Richardson (bassist). Billy mengaku, tak sabar menyapa penggemar Indonesia.

"Indonesia memiliki budaya mengagumkan yang membuat kami rindu datang ke sini. Saya benar-benar tidak sabar untuk bertemu kalian besok," ujar sang gitaris.