Kalah dari Timnas China, Performa Pratama Arhan Dikaitkan Lagi dengan Isu Perselingkuhan

JAKARTA - Pratama Arhan menjadi salah satu pemain andalan Shin Tae-young ketika Timnas Indonesia menghadapi Timnas China dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada menit-menit akhir di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa (15/10/2024).

Sebagai bek kiri, Arhan berusaha membantu intensitas pertahanan maupun penyerangan. Dia pun kerap melakukan lemparan masuk andalan ke arah gawang lawan sebagai umpan manja.

Meski menang dari statistik permainan, skuad Garuda Muda harus takluk oleh The Dragon dengan skor akhir 2-1.

Sejumlah kritik pun ramai di media sosial atas kekalahan Timnas Indonesia kemarin. Bahkan kritikan itu juga menyasar kepada suami dari Azizah Salsha tersebut walaupun dirinya menjadi aktor utama dari gol tunggal Tom Haye di menit 85.

Alih-alih mengkritik, warganet nyatanya ada yang mengaitkan performa Arhan dengan isu orang ketiga dalam rumah tangganya.

"Arhan melindungi Indo seperti melindungi hubungan pernikahan," tulis @zieiyu dikutip Selasa (15/10/2024).

Cuitan itu pun mengundang komentar lain dari warganet sehingga menjadi pro dan kontra.

"Doa dan usaha seorang suami yang terdzolimi istri," tulis netizen.

"Makin percaya kalau doa orang yang terdzolimi istri beneran manjur," balas yang lain.