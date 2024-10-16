Clara Riva Ungkap Kisah di Balik Lagu Coba Waras

(Foto: ist)

JAKARTA - Clara Riva, yang biasanya menulis lirik untuk penyanyi lain, kali ini kembali menciptakan lagu untuk dirinya sendiri. Meski sering menulis berdasarkan pengalaman pribadi atau cerita dari orang lain, menulis lagu untuk dirinya sendiri memiliki tantangan tersendiri.

Salah satu tantangan tersebut adalah keinginan Clara untuk menyampaikan pesan dengan cara terbaik versi dirinya.

"Tantangan terbesar ada di overthinking, karena saat tahu ini untuk diri sendiri, jadi lebih banyak hal yang dipikirkan," ujarnya.

Meskipun menghadapi kesulitan, Clara tetap berhasil menciptakan lagu yang dapat dinikmati oleh publik. Dalam lagu Coba Waras, bagian yang paling disukainya adalah bridge.

"Marah tak bisa meski kamu tega, sisa sembab dan kecewa," ungkap Clara.

Bagian ini, menurutnya, sangat menggambarkan perasaan tidak berdaya saat kehilangan seseorang.