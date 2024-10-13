Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

6 Artis Tampan dan Kaya Raya yang Betah Menduda

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |00:30 WIB
6 Artis Tampan dan Kaya Raya yang Betah Menduda
Artis Tampan dan Kaya Raya yang Betah Menduda. (Foto: Ariel NOAH/Instagram/@arielnoah)
A
A
A

JAKARTA - Artis tampan dan kaya raya yang betah menduda. Sebagian dari mereka, menikah di usia muda dan sempat menjadi pasangan dan keluarga harmonis yang diidolakan banyak penggemar. 

Namun pernikahan bahagia itu hanya berujung perceraian. Sejak berpisah dari pasangan masing-masing, para artis tampan ini betah menduda dan fokus pada karier serta hobi mereka. 

6 Artis Tampan dan Kaya Raya yang Betah Menduda

1.Ariel NOAH

Ariel NOAH menikah dengan Sarah Amalia, pada 2005. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang putri cantik yang kini berusia 19 tahun, Alleia Anata Irham. Sayang, pernikahan mereka berujung perceraian, pada 27 Mei 2008. 

Penampilan Ariel Noah Bius Pengunjung Dufan
Artis Tampan dan Kaya Raya yang Betah Menduda. (Foto: Ariel NOAH/Okezone/Arif Julianto)

Kini setelah 16 tahun menduda, Ariel yang diprediksi memiliki kekayaan Rp71,86 miliar itu masih betah menduda. Saat ini, mantan kekasih Sophia Latjuba itu tidak pernah memamerkan kekasihnya di hadapan publik.

2.Juna Rorimpandey

Artis tampan dan kaya raya betah menduda selanjutnya adalah Juna Rorimpandey. Celebrity chef ini mengaku, pernah menikah dengan seorang dokter anestesi di Rumah Sakit MD Anderson, Amerika Serikat, pada 2007. 

Chef Juna Akan Gelar Event Kuliner Terbesar dengan Rekan Sejawatnya
Artis Tampan dan Kaya Raya yang Betah Menduda. (Foto: Chef Juna/Okezone)

Namun pernikahan mereka berakhir 2 tahun kemudian karena minimnya komunikasi. Setelah bercerai, Juna membangun bisnis kulinernya di Indonesia hingga masuk industri hiburan dengan menjadi celebrity chef. Meski telah 15 tahun menduda, dia belum berniat menikah kembali.

3.Yoyo Padi

Yoyo Padi menikah dengan penyanyi Rossa, pada 18 Maret 2004. Pernikahan yang dikaruniai satu anak laki-laki itu kemudian berujung perceraian, pada 14 Juli 2009. Setelah 15 tahun bercerai, drummer band Padi itu masih betah menduda.

Yoyo Padi
Artis Tampan dan Kaya Raya yang Betah Menduda. (Foto: Yoyo Padi/Instagram)

Setelah sempat tersandung kasus narkoba, Yoyo mengaku, ingin terus memperbaiki diri. Dengan cara itu, dia bisa menjadi ayah yang lebih baik untuk anak semata wayangnya.

4.Samuel Rizal

Artis tampan dan kaya raya betah menduda selanjutnya adalah Samuel Rizal. Dia menikahi Stevianne Agnecya, pada 12 Februari 2012. Dari pernikahan itu, pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan bernama Drucilia Kalea Arifin. 

Perankan Adit, Samuel Rizal Pastikan Tetap Jadi Sosok yang Jutek
Artis Tampan dan Kaya Raya yang Betah Menduda. (Foto: Samuel Rizal/Okezone)

Namun rumah tangga sang aktor tak bertahan lama. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian resmi memutus cerai pernikahan Samuel dan Stevianne pada 2 Februari 2016. Setelah 8 tahun bercerai, sang aktor diketahui masih betah menduda. 

 

Halaman:
1 2
