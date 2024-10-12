Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sedih, Jennifer Coppen Menangis Terharu karena Ibu Mertua

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |07:03 WIB
Sedih, Jennifer Coppen Menangis Terharu karena Ibu Mertua
Jennifer Coppen
A
A
A

JAKARTA - Jennifer Coppen mengaku terharu hingga menangis karena perlakuan istimewa dari ibu mertuanya, Yaya. Bukan karena sakit hati, melainkan karena sikap tulus sang mertua yang menyentuh hatinya.

Momen ini terjadi bertepatan dengan hari ulang tahun pernikahannya bersama almarhum suaminya, Dali Wassink. Di hari istimewa tersebut, Jennifer menerima hadiah berupa bunga yang sudah mengering, namun memiliki makna yang sangat mendalam.

"Siapa yang bisa menebak ini?" tulis Jennifer di Instagram pribadinya @jennifercoppenre20, Jumat (11/10/2024).

Jennifer Coppen
Jennifer Coppen

Ternyata, bunga tersebut merupakan sisa dari rangkaian bunga yang digunakan oleh Dali pada hari pernikahannya dengan Jennifer.

"Yaya ternyata menyimpan bunga yang dipakai Dali di hari pernikahan kami. Dia simpan bagian bunga yang bisa diselamatkan," ungkap Jennifer sambil membagikan foto suaminya.

