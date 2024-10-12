Bunda Shindy Jawab Kritik Penampilan di Konten Terbaru Robby Purba

JAKARTA - Robby Purba kembali menghadirkan perbincangan menarik di konten terbarunya yang kali ini dengan Bunda Shindy bercerita tentang pengalaman transformasi fisik dan hubungannya dengan komentar netizen.

Bunda Shindy mengungkapkan bahwa sering menerima kritik dari netizen tentang penampilannya, terutama tentang bibir dan dagunya yang dianggap terlalu tebal dan lancip.

Namun, Bunda Shindy melihat komentar tersebut sebagai masukan positif yang dibungkus dengan kata-kata negatif. "Netizen sebenarnya baik, tapi terkadang kita salah mengartikan," jelasnya.

Bunda Shindy juga menceritakan perjalanannya menurunkan berat badan dari 150 kg menjadi 75 kg melalui operasi bariatrik atau pemotongan usus. Bunda Shindy menekankan bahwa berbagai metode sudah dicoba, mulai dari diet hingga olahraga namun berat badannya tetap sulit untuk turun.