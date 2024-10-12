Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Brenda Yivabelle, dari Lagu Rohani Beralih ke Genre Pop

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |03:02 WIB
Brenda Yivabelle, dari Lagu Rohani Beralih ke Genre Pop
Brenda Yivabelle, dari Lagu Rohani Beralih ke Genre Pop (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Brenda Yivabelle, seorang penyanyi asal Jakarta, baru saja merilis single perdananya yang berjudul "Paksa Rasa" pada 20 September lalu. Brenda sebenarnya sudah lama terjun ke dunia musik, terutama dengan membawakan lagu-lagu rohani. Dengan semangat dan tekad yang kuat, Brenda akhirnya berhasil merilis karyanya sendiri.

Kini, penyanyi muda berbakat ini bergabung dengan label musik Kuya Music Entertainment. Brenda, yang lahir pada tahun 2003, semakin serius meniti kariernya sebagai penyanyi profesional di Indonesia. Selain bernyanyi, ia juga memiliki hobi bermain alat musik, dan sangat antusias membawakan lagu yang dipercayakan padanya.

Suara lembut Brenda dinilai sangat cocok untuk membawakan "Paksa Rasa," yang membuat lagu ini terasa lebih mendalam. Lagu ini menceritakan tentang sebuah hubungan yang mulai berjalan di jalur yang berbeda, di mana salah satu pihak menjauh, sementara yang lain masih mencoba mempertahankan. Namun, pada akhirnya keputusan terbaik adalah melepaskan.

Brenda Yivabelle
Brenda Yivabelle

"Lagu ini bercerita tentang seseorang yang berusaha melepaskan orang yang ia cintai, karena orang tersebut ternyata mencintai orang lain," kata Brenda dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (8/10). Ia menambahkan, "Segala usaha yang dilakukan selalu terasa salah dan sia-sia. Akhirnya, dia memutuskan untuk berhenti mencoba dan belajar melepaskan."

Halaman:
1 2
