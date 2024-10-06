Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Heboh Sumbangkan Gaji Anggota DPR, Verrell Bramasta: Nanti Ada Buktinya

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |06:01 WIB
Verrell Bramasta
Verrell Bramasta
A
A
A

JAKARTA - Verrell Bramasta baru-baru ini menghebohkan publik dengan rencananya untuk menyumbangkan gaji pokoknya sebagai anggota DPR RI selama satu tahun. Ia berencana memberikan gaji tersebut kepada masyarakat di daerah pemilihannya.

Langkah Verrell ini menimbulkan reaksi beragam dari netizen, termasuk yang meragukan niat baiknya. Menanggapi hal ini, Verrell membagikan video di akun Instagram pribadinya untuk menjelaskan sikapnya.

"Inilah tanggapan saya soal gaji, nantikan buktinya," tulis Verrell di unggahan Instagramnya.

Heboh Sumbangkan Gaji Anggota DPR, Verrell Bramasta: Nanti Ada Buktinya
Heboh Sumbangkan Gaji Anggota DPR, Verrell Bramasta: Nanti Ada Buktinya

Verrell mengakui bahwa skeptisisme publik dapat dimaklumi, mengingat banyak masyarakat yang kecewa dengan janji-janji politisi yang sering tidak ditepati.

"Saya paham, banyak yang sakit hati karena janji politisi. Mungkin mereka merasa dikhianati oleh janji-janji yang belum ditepati," kata Verrell.

Namun, Verrell menegaskan bahwa dirinya berbeda. Ia berjanji tidak akan membuat masyarakat kecewa dan berkomitmen untuk menepati janjinya.

"Saya akan buktikan bahwa saya berbeda. Saya tidak akan membuat kalian kecewa," tegasnya.

Meskipun menyadari ada yang meragukan apakah gaji pokoknya cukup untuk membantu masyarakat, Verrell tetap teguh pada niatnya. Ia menjelaskan bahwa keputusannya tersebut didasarkan pada niat tulus untuk membantu masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya.

"Saya hanya punya niat baik. Maaf jika ada yang merasa itu belum cukup, tapi saya ingin terus berkembang bersama masyarakat yang telah mempercayai saya," tambahnya.

Verrell percaya bahwa meskipun jumlah gaji yang disumbangkannya mungkin tidak besar bagi sebagian orang, namun bagi yang membutuhkan, hal tersebut bisa sangat berarti.

"Apa yang saya berikan mungkin tidak besar bagi beberapa orang, tapi bagi yang lain, itu sangat membantu," jelasnya.

 

