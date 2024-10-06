Azizah Salsha Genap Berusia 21 Tahun, Pratama Arhan: I Love You Istriku

JAKARTA - Azizah Salsha merayakan ulang tahun hari ini, 6 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Zize ini, genap berusia 21 tahun di tahun ini.

Zize yang sedang LDR dengan sang suami, Pratama Arhan pun mendapat hadiah istimewa berupa video yang berisi foto-foto momen romantis mereka. Video itu diunggah Arhan di akun Instagram pribadinya @pratamaarhan8.

Di akhir video, sebelum menutupnya dengan foto pernikahan mereka, terdengar suara Arhan menyapa istrinya dengan panggilan 'sayang' serta 'istri aku'.

Dia tak menyangka waktu berlalu begitu cepat hingga hari ini sudah yang kedua kalinya merayakan ulang tahun sang istri tercinta.

"Hai hai hai sayang, istri aku. Enggak kerasa, ya, sudah ke-2 kalinya aku bisa ngerayain ulang tahun kamu," ujar Arhan.