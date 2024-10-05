Verrell Bramasta Kasih Kode, Ingin Menikah Usai Dilantik Jadi Anggota DPR

JAKARTA - Verrell Bramasta kini resmi menjadi anggota DPR RI setelah dilantik pada 1 Oktober di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan. Verrell berhasil lolos ke Senayan setelah meraih 94.810 suara dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII.

Setelah dilantik, Verrell mulai membagikan foto-foto dirinya dalam balutan pakaian formal yang mencerminkan kesibukannya sebagai anggota DPR. Namun, salah satu unggahannya menarik perhatian publik karena tampaknya Verrell memberikan kode bahwa ia ingin segera menikah.

Dalam unggahannya, putra sulung Venna Melinda ini membagikan beberapa foto yang memperlihatkan bagian-bagian dalam rumah mewahnya, seperti ruang televisi, tempat piano, hingga ruang makan.

Foto-foto tersebut seakan menunjukkan betapa sepinya rumah tersebut tanpa kehadiran orang lain selain dirinya. Verrell menggambarkan suasana rumahnya yang selalu sepi saat ia pulang bekerja.

Ia pun membayangkan betapa menyenangkan jika ada sosok istri yang menantinya di rumah setelah seharian bekerja.

"Pulang kantor, berasa sepi. Seru juga ya kalau sudah ada yang nungguin," tulis Verrell dalam unggahannya.

Verrell juga mengungkapkan betapa bahagianya jika ada pasangan yang menemani setiap harinya. Baginya, aktivitas sehari-hari seperti menonton bersama, berbagi cerita, hingga makan bersama akan terasa lebih indah jika dilakukan dengan pasangan.

"Nonton bareng. Cerita kisah keseharian. Disiapin/siapin makan. Apa sudah saatnya..?" tuturnya.