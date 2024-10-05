Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Verrell Bramasta Kasih Kode, Ingin Menikah Usai Dilantik Jadi Anggota DPR

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |11:02 WIB
Verrell Bramasta Kasih Kode, Ingin Menikah Usai Dilantik Jadi Anggota DPR
Verrell Bramasta Kasih Kode, Ingin Menikah Usai Dilantik Jadi Anggota DPR (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Verrell Bramasta kini resmi menjadi anggota DPR RI setelah dilantik pada 1 Oktober di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan. Verrell berhasil lolos ke Senayan setelah meraih 94.810 suara dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII.

Setelah dilantik, Verrell mulai membagikan foto-foto dirinya dalam balutan pakaian formal yang mencerminkan kesibukannya sebagai anggota DPR. Namun, salah satu unggahannya menarik perhatian publik karena tampaknya Verrell memberikan kode bahwa ia ingin segera menikah.

Verrell Bramasta Kasih Kode, Ingin Menikah Usai Dilantik Jadi Anggota DPR
Verrell Bramasta Kasih Kode, Ingin Menikah Usai Dilantik Jadi Anggota DPR

Dalam unggahannya, putra sulung Venna Melinda ini membagikan beberapa foto yang memperlihatkan bagian-bagian dalam rumah mewahnya, seperti ruang televisi, tempat piano, hingga ruang makan. 

Foto-foto tersebut seakan menunjukkan betapa sepinya rumah tersebut tanpa kehadiran orang lain selain dirinya. Verrell menggambarkan suasana rumahnya yang selalu sepi saat ia pulang bekerja.

Ia pun membayangkan betapa menyenangkan jika ada sosok istri yang menantinya di rumah setelah seharian bekerja. 

"Pulang kantor, berasa sepi. Seru juga ya kalau sudah ada yang nungguin," tulis Verrell dalam unggahannya.

Verrell juga mengungkapkan betapa bahagianya jika ada pasangan yang menemani setiap harinya. Baginya, aktivitas sehari-hari seperti menonton bersama, berbagi cerita, hingga makan bersama akan terasa lebih indah jika dilakukan dengan pasangan. 

"Nonton bareng. Cerita kisah keseharian. Disiapin/siapin makan. Apa sudah saatnya..?" tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176277//olla_ramlan_dan_saudaranya-wpIW_large.jpg
Olla Ramlan Syok dan Pingsan saat Dengar Kabar Ibunda Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176237//olla_ramlan-lOUo_large.jpg
Kabar Duka, Ibunda Olla Ramlan Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176232//celine_evangelista-PsEV_large.JPG
Celine Evangelista Rutin Bertaubat Jika Filmnya Sebelum Pakai Hijab Diputar di Bioskop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176160//vidi_aldiano-PjGJ_large.JPG
Momen Vidi Aldiano Terlihat Makin Kurus saat Kencan dengan Sheila Dara, Netizen Beri Semangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/65/3176001//amanda_manopo-i4Hx_large.jpg
Latar Belakang Pendidikan dan Profil Kenny Austin, Suami Amanda Manopo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175712//azia_riza-tVQs_large.JPG
Gaya Tukang Bakso Dadakan! Azia Buktiin Dagang Itu Gak Mudah Tapi Seru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement