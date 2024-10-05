Ultah Ke-24, Album Kedua Sheila On 7 Dapat Penyegaran

JAKARTA - Album kedua Sheila On 7 yang bertajuk Kisah Klasik Untuk Masa Depan dirilis kembali dalam versi Dolby Atmos.

Album yang rilis pada 20 September 2000 ini memiliki pendengar yang cukup banyak. Tercatat lebih dari 1,7 juta keping terjual di Indonesia dan melampaui penjualan album pertama mereka.

Beberapa lagu legendaris dalam album Kisah Klasik Untuk Masa Depan adalah Sephia, Sebuah Kisah Klasik, Tunggu Aku di Jakarta, serta Bila Kau Tak Disampingku.

Ultah Ke-24, Album Kedua Sheila On 7 Dapat Penyegaran

Keke Kananta selaku Head A&R Sony Music, menyampaikan bahwa album tersebut hadir dengan versi Dolby Atmos yang dapat tetap menghidupkan band tersebut dan menginspirasi.

“Sekarang hadir dengan versi Dolby Atmos, bukan lagi dikenal band legend, tetapi Sheila On 7 bisa terasa seperti band era sekarang. Selalu menginspirasi dan selalu mempunyai tempat,” ujar Keke.

Bertepatannya dengan usia album yang telah mencapai 24 tahun, perilisan ini dirasa semakin tepat. Hal ini memberikan jalan bagi musik pop, terutama dengan ciri khas band modern bisa menjadi ramai diperdengarkan.

“Menjadi salah satu tonggak perubahan musik Pop di Indonesia dan pas banget juga momentumnya,” kata Keke.