Five Minutes Rilis Single Nasib Suami di Akhir Bulan, Terinspirasi dari Kisah para Ojol

Five Minutes Rilis Single Nasib Suami di Akhir Bulan, Terinspirasi dari Kisah para Ojol. (Foto: Okezone/Annastasya Rizqa)

JAKARTA - Five Minutes merilis single dan video music baru berjudul Nasib Suami di Akhir Bulan, pada 4 Oktober 2024. Lagu berjudul unik itu, memiliki pesan dan makna yang menarik.

Ricky Tjahyadi, keyboardis Five Minutes mengatakan, lagu Nasib Suami di Akhir Bulan merupakan ungkapan isi hati para pria yang harus berjuang mencari nafkah untuk keluarganya.

“Jadi lagu ini menggambarkan kesulitan yang harus dihadapi suami setiap harinya. Liriknya memang sengaja saya buat semenarik mungkin,” ungkapnya saat ditemui di kawasan Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (4/10/2024).

Ricky Tjahyadi mengungkap, lagu Nasib Suami di Akhir Bulan terinspirasi dari kisah teman dekatnya yang merupakan seorang driver ojek online (ojol). Ricky melihat perjuangan sang ojol mencari nafkah setiap hari.

“Inspirasi lagu ini datang saat saya ngopi bareng dengan teman yang juga driver ojol itu. Dia kerap curhat tentang kesulitan hidupnya sehari-hari,” ungkapnya menambahkan.