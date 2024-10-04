Advertisement
HOT GOSSIP

Hailie Jade Hamil Anak Pertama, Eminem Bakal Jadi Kakek

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |11:10 WIB
Hailie Jade Hamil Anak Pertama, Eminem Bakal Jadi Kakek
Hailie Jade Hamil Anak Pertama, Eminem Bakal Jadi Kakek (Foto: IG Hailie)
LOS ANGELES - Eminem datang dengan kabar bahagia. Sang putri, Hailie Jade mengumumkan kehamilan pertamanya. Momen ini menandakan pelantun Mockingbird ini akan menjadi seorang kakek.

Momen bahagia itu dibagikan Jade di akun Instagram-nya, @hailiejade. Nampak ia dan sang suami, Evan MacClintock berpose mesra sembari menunjukan foto USG tanda kehamilan pertamanya.

“Mom and dad est. 2025,” tulis Jade, dikutip Jumat (4/10/2024).

Hailie Jade Hamil Anak Pertama, Eminem Bakal Jadi Kakek
Hailie Jade Hamil Anak Pertama, Eminem Bakal Jadi Kakek

Sementara itu, Eminem juga mengungkap momen kehamilan Jade dalam potongan MV untuk single terbarunya, Temporary. MV lagu tersebut berisikan momen Eminem bersama sang putri sejak dirinya kecil hingga menikah.

Di akhir video, Hailie Jade mengejutkan ayahnya dengan memberinya sebuah kaus bertuliskan "Grandpa" dengan nomor satu di atasnya dan foto USG-nya.

Nampak Eminem begitu terkejut sekaligus bahagia mengetahui sang putri tengah mengandung dan dirinya akan menjadi seorang kakek. Pria 51 tahun ini juga menunjukan hasil USG Hailie Jade sembari memasang wajah syok sekaligus bahagianya.

