HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ikang Fawzi 4 Kali Pingsan karena Kepergian Marissa Haque

Brigitta Putri , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |06:01 WIB
Ikang Fawzi 4 Kali Pingsan karena Kepergian Marissa Haque
Ikang Fawzi
A
A
A

JAKARTA - Ikang Fawzi, diketahui empat kali pingsan setelah istri tercintanya, Marissa Haque, meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober 2024. Perpisahan yang mengejutkan setelah tiga puluh delapan tahun bersama dengan istri tentu membuat Ikang Fawzi sangat terpukul.

Kondisi Ikang yang sempat tak sadarkan diri empat kali juga dikonfirmasi oleh Addie MS yang merupakan sahabat Ikang Fawzi. 

“Kelihatannya Ikang terpukul sekali dan saya gak nyangka impact-nya segitu dahsyat karena besarnya cintanya. Iya, saya dengar sampai empat kali gak sadar,” tutur Addie MS saat ditemui di rumah duka bersama istri, Memes.

Ikang Fawzi 4 Kali Pingsan karena Kepergian Marissa Haque
Ikang Fawzi 4 Kali Pingsan karena Kepergian Marissa Haque

Kondisi Ikang Fawzi yang sangat terpukul itu sempat membuat Addie MS dan istrinya, yang diketahui sangat dekat dengan Ikang, khawatir. Keduanya mengaku juga terkejut dengan kepergian Marissa Haque lantaran Almarhumah tidak pernah terdengar sakit. 

Addie MS mengaku dirinya juga dipesankan oleh adik-adik Marissa Haque, Syahnaz dan Soraya Haque, untuk terus menjaga dan menemani Ikang sampai mentalnya membaik.

“Saya dipesankan oleh adik-adiknya, Syahnaz dan Soraya, tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali dan saya tuh sahabat Ikang,” ungkap Addie MS.

Kondisi Ikang Fawzi yang sangat terpukul dapat terlihat sepanjang proses pemakaman Almarhumah Marissa Haque dari rumah duka sampai dikebumikan di TPU Tanah Kusir. Ikang Fawzi terlihat lemas dan sedih saat itu, seperti kehilangan sandaran hidup. Kendati demikian, Ikang diketahui tetap masuk ke liang kubur Marissa Haque untuk mengumandangkan adzan dan komat terakhir untuk melepas kepergian istri tercinta.

Tidak hanya Addie MS, anak-anak dari Ikang Fawzi dan Marissa Haque juga khawatir dengan kondisi Ikang Fawzi semenjak kepergian Almarhumah Marissa Haque. Putri pertama Ikang Fawzi, Isabella Fawzi, mengonfirmasi bahwa Ikang masih sangat terpukul dan itu menjadi tugasnya dan sang adik untuk mendampingi Ikang untuk sementara waktu.

“Masih syok. Makanya sekarang aku harus dampingi dia (Ikang Fauzi). Jadi habis beres-beres, aku harus ke kamar nemenin ayah, soalnya Ayah enggak boleh dibiarin sendiri. Biasa dia sama ibu, tapi ibu sekarang udah gak ada, jadi sekarang giliran anak-anak yang nemenin ayah,” tutur Isabella Fawzi mengenai kondisi ayahnya.

 

