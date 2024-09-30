Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Nikita Mirzani Jalani Visum Lanjutan, Polisi: Perbanyak Bukti Dugaan Asusila

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |13:44 WIB
Anak Nikita Mirzani Jalani Visum Lanjutan, Polisi: Perbanyak Bukti Dugaan Asusila
Anak Nikita Mirzani Jalani Visum Lanjutan, Polisi: Perbanyak Bukti Dugaan Asusila (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anak Nikita Mirzani, LM, tengah menjalani visum lanjutan di rumah sakit atas permintaan dari dokter dan ahli dalam rangka mengungkap kasus dugaan asusila yang dilakukan Vadel Badjideh.

Hal ini disampaikan oleh PLH Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi.

Adapun visum lanjutan, kata Nurma, dilakukan guna memperbanyak bukti dari laporan Nikita Mirzani selaku ibu kandung LM.

Anak Nikita Mirzani Jalani Visum Lanjutan, Polisi: Perbanyak Bukti Dugaan Asusila
Anak Nikita Mirzani Jalani Visum Lanjutan, Polisi: Perbanyak Bukti Dugaan Asusila

“Jadi yang dilaporkan oleh NM (Nikita Mirzani-red) mengenai dugaan asusila. Kemudian yang dari dokter atau dari rumah sakit pihak ahlinya mengobservasi kemudian menyimpulkan, harus ada banyak bukti, nah itu yang sekarang visum tambahan untuk memperbanyak bukti yang ada," papar Nurma Dewi di kantornya hari ini.

LM sendiri didampingi kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, dalam menjalani visum hari ini.

Nurma kemudian menyebut kondisi LM pun dalam keadaan sehat usai lebih dari sepekan tinggal di rumah aman.

"Saat ini dia dalam kondisi baik, sehat ya, LM didampingi oleh kuasa hukum, Unit PPPA dan penyidik Polres Jakarta Selatan," kata dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
