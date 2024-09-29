Advertisement
MUSIK

Alasan Cecil Yang Tertantang Bangun Karier di Industri Musik Hiphop

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |02:37 WIB
Alasan Cecil Yang Tertantang Bangun Karier di Industri Musik Hiphop
Alasan Cecil Yang Tertantang Bangun Karier di Industri Musik Hiphop
A
A
A

JAKARTA - Cecil Yang telah menjalani debut di industri musik Indonesia. Spesifik, Cecil mencoba membangun karier di genre musik hiphop. 

Bersama Sony Music Entertainment Indonesia, Cecil Yang merilis single berjudul "321 (I'm Callin) pada 26 September 2024.

Ia mempunyai alasan membangun di genre tersebut. Baginya, hiphop memberikan banyak energi.

Cecil Yang
Cecil Yang

“Hip hop itu saya kenal sejak 2019, 2020. Saat saya menulis lagu, banyak energi yang tersalurkan. Di hiphop, banyak lirik yang membuat energi saya lebih terfokus dan padat," ujar Cecil yang di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

Menurutnya, tak gampang menjalani karier di genre hiphop. Apalagi sebagai perempuan, tak banyak yang berkecimpung di genre tersebut.

