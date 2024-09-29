Rilis Single Abangku, Raim Laode Beri Persembahan Spesial untuk sang Kakak

JAKARTA - Raim Laode kembali menunjukkan keseriusannya di dunia tarik suara. Kali ini dia merilis single baru berjudul Abangku, pada Jum'at, 27 September 2024.



Setelah lagu Komang dengan lirik puitisnya viral, Raim merasa belum puas dalam berkarya. Lewat Abangku, penyanyi asal Sulawesi ini mengangkat kisah yang jarang dilirik para musisi sebagai inspirasi membuat lagu.



"Sudah waktunya kita menyampaikan rasa sayang ke orang yang tepat, abang, ibu, kakak, tidak hanya ke cewek saja. Kalau cewek abis itu putus, keluarga tidak bisa putus," ujar Raim Laode di acara perilisan lagu Abangku, Kawasan Blok M, Jakarta Selatan baru-baru ini.

Rilis Single Abangku, Raim Laode Beri Persembahan Spesial untuk sang Kakak (Foto: Ravie Wardani/Okezone)



"Ini single ke 10 atau ke 11 aku lupa, judulnya Abangku, cuma dia single pertama di agregatorku, independent," tambahnya.



Lebih jauh, lagu ini dirilis Raim bertepatan dalam momen persalinan anak pertama Boy dan istrinya. Dia berharap lagu ini bisa menjadi penyemangatnya menjelang jadi ayah.



"Dan ini lagu hadiah atau kado buat anak pertamanya dia. Dia lahiran kemarin. Untuk dia (Boy), supaya dia semangat," tuturnya.



"Sengaja rilisnya ini kan dekat HPLnya, HPLnya kan harusnya akhir bulan, ternyata memang Tuhan kasih hadiah duluan, di hari persalinan si bayu agak lama keluarnya akhirnya saya kasih dengar lagu ini langsung caesar," kata dia lagi.



Raim menjelaskan bedanya lagu ini dengan single sebelumnya, seperti Komang, Suasana Rumah, Lesung Pipi, dan lain-lain.



Dia merasa Abangku menjadi karya terbaiknya lantaran memiliki makna yang sangat personal.



"Ini tulisan terbaikku sejauh ini, kan biasa lagu itu datang dari dua tempat, tempat yang bahagia paling tinggi atau sedih paling rendah, kebetulan dua momen itu aku dapat di satu situasi. Makanya spesial," ucap Raim Laode.



Raim dalam kesempatan itu kemudian menjelaskan kedekatannya dengan Boy yang terpaut usia lebih tua 3 tahun darinya ini.