Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Choi Jin Hyuk Gelar Fan Meeting di Jakarta

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |00:05 WIB
Choi Jin Hyuk Gelar Fan Meeting di Jakarta
Choi Jin Hyuk Gelar Fan Meeting di Jakarta (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Para penggemar Choi Jin Hyuk di Indonesia bisa mulai bersiap. Aktor, penyanyi, dan model asal Korea Selatan ini akan menggelar acara fan meeting bertajuk “Day And Night – Fancon Tour in Jakarta” yang akan diselenggarakan pada Sabtu, 23 November 2024, di Gandaria City Hall, Jakarta Selatan.

Acara ini dipromotori oleh Annyeong Entertainment bekerja sama dengan Pas Entertainment. Mereka sengaja menghadirkan Choi Jin Hyuk karena serial dramanya yang sedang populer, Miss Night and Day, saat ini sedang tayang di Netflix dan banyak digemari oleh penonton Indonesia serta dunia.

Choi Jin Hyuk, lahir pada 9 Februari 1986, dikenal sebagai aktor yang memukau dalam berbagai serial televisi, seperti Gu Family Book, The Heirs, serta perannya dalam drama-drama populer lainnya seperti Emergency Couple, Tunnel, The Last Empress, dan Zombie Detective. Selain menjadi aktor, ia juga dikenal sebagai penyanyi dengan suara yang berkualitas, serta pernah memenangkan kompetisi menyanyi KBS Survival Star Audition.

Choi Jin Hyuk Gelar Fan Meeting di Jakarta
Choi Jin Hyuk Gelar Fan Meeting di Jakarta

Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis, 26 September 2024, di CGV FX Sudirman, Jakarta, Annyeong Entertainment memperkenalkan Choi Jin Hyuk sebagai artis Korea yang pertama kali akan tampil di Indonesia. Fero Walandouw, seorang aktor Indonesia dan salah satu pendiri Annyeong Entertainment, menyatakan bahwa Choi Jin Hyuk sangat dinantikan oleh para penggemarnya di Indonesia. Banyak drama dan film yang dibintangi Choi selalu mendapat peringkat tinggi, menunjukkan kemampuan aktingnya yang luar biasa.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/65/3192013//maria_selena-hU59_large.jpg
5 Artis Cantik yang Ternyata Lulusan ITB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/33/3191315//maia_estianty-EGol_large.jpg
Bertemu Mulan Jameela di Acara Gender Reveal Baby ALS, Sikap Maia Estianty Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/33/3191006//el_rumi_dan_syifa_hadju-jRsv_large.jpg
Ahmad Dhani Sebut El Rumi dan Syifa Hadju Menikah Pertengahan Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/33/3190139//yusman_kusuma-N1uX_large.jpg
Yusman Kusuma Bantah Selingkuh dengan Jule: Kami Hanya Teman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/194/3185430//dian_sastro-cNaQ_large.jpg
Potret Dian Sastro Pakai Set Perhiasan Seharga Rp2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/612/3182981//jennifer-PILg_large.jpg
Jennifer Coppen Tak Mau Dijodohkan dengan Na Daehoon
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement