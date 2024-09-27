Choi Jin Hyuk Gelar Fan Meeting di Jakarta

JAKARTA - Para penggemar Choi Jin Hyuk di Indonesia bisa mulai bersiap. Aktor, penyanyi, dan model asal Korea Selatan ini akan menggelar acara fan meeting bertajuk “Day And Night – Fancon Tour in Jakarta” yang akan diselenggarakan pada Sabtu, 23 November 2024, di Gandaria City Hall, Jakarta Selatan.

Acara ini dipromotori oleh Annyeong Entertainment bekerja sama dengan Pas Entertainment. Mereka sengaja menghadirkan Choi Jin Hyuk karena serial dramanya yang sedang populer, Miss Night and Day, saat ini sedang tayang di Netflix dan banyak digemari oleh penonton Indonesia serta dunia.

Choi Jin Hyuk, lahir pada 9 Februari 1986, dikenal sebagai aktor yang memukau dalam berbagai serial televisi, seperti Gu Family Book, The Heirs, serta perannya dalam drama-drama populer lainnya seperti Emergency Couple, Tunnel, The Last Empress, dan Zombie Detective. Selain menjadi aktor, ia juga dikenal sebagai penyanyi dengan suara yang berkualitas, serta pernah memenangkan kompetisi menyanyi KBS Survival Star Audition.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis, 26 September 2024, di CGV FX Sudirman, Jakarta, Annyeong Entertainment memperkenalkan Choi Jin Hyuk sebagai artis Korea yang pertama kali akan tampil di Indonesia. Fero Walandouw, seorang aktor Indonesia dan salah satu pendiri Annyeong Entertainment, menyatakan bahwa Choi Jin Hyuk sangat dinantikan oleh para penggemarnya di Indonesia. Banyak drama dan film yang dibintangi Choi selalu mendapat peringkat tinggi, menunjukkan kemampuan aktingnya yang luar biasa.