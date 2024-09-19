Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cantiknya Adhisty Zara Pakai Hijab, Netizen: Masya Allah

Brigitta Putri , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |11:25 WIB
Cantiknya Adhisty Zara Pakai Hijab, Netizen: Masya Allah
Cantiknya Adhisty Zara Pakai Hijab, Netizen: Masya Allah (Foto: IG Zara)
JAKARTA - Adhisty Zara terlihat memakai hijab di postingan terbarunya di platform sosial media TikTok pada Senin (16/9/2024). Dalam postingan tersebut, terlihat Zara sedang merekam dirinya dengan salah satu adiknya ketika mengunjungi salah satu bioskop di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. 

Zara yang tampak memakai hijab berwarna beige gelap yang dipadukan dengan sweater garis putih hitam dan rok berwarna biru gelap terlihat sedang menggandeng adiknya sambil melihat ke arah kamera. Tiba-tiba sepasang kekasih berjalan menutupi kamera Zara, membuat Zara dan adiknya terkejut. Tidak marah, Zara dan adiknya menanggapi hal tersebut dengan tawa.

Cantiknya Adhisty Zara Pakai Hijab, Netizen: Masya Allah
Cantiknya Adhisty Zara Pakai Hijab, Netizen: Masya Allah

Postingan ini menarik lebih dari 6 juta penonton di TikTok. Banyak netizen yang salah fokus dengan penampilan Zara yang tiba-tiba berpakaian tertutup dan memakai hijab. Kolom komentar postingan tersebut dipenuhi dengan pujian netizen yang merasa Zara terlihat lebih cantik ketika memakai hijab.

“Eh, kak Zara cantik banget pakai hijab gini,” celetuk akun @ino***

“Baru sadar ini Zara, cantik banget pakai hijab,” puji akun @yadi***

“Eh, ini Zara Adishty itu? MasyaAllah,” kagum akun @nza***

Bukan Kali Pertama

Sebelumnya, aktris yang akrab disapa Zara ini sudah beberapa kali terlihat memakai hijab di beberapa postingan di sosial medianya. Salah satu faktor yang mungkin mendorong Zara memakai hijab adalah perannya dalam film.

Pada awal tahun 2024, dirinya terlihat memakai hijab ketika berperan sebagai Ranum, seorang santriwati yang teladan dan patuh peraturan, dalam film Munkar yang dirilis serentak di seluruh bioskop Indonesia pada 7 Februari 2024 yang lalu.

Dalam perannya sebagai Ranum ini, Zara berusaha membawakan peran sebagai seorang santriwati dengan memakai hijab dan belajar mengaji. Setelah perannya sebagai Ranum, Zara juga sempat beberapa kali memposting dirinya memakai hijab di platform sosial medianya walaupun sudah tidak lagi terlibat untuk shooting dan promosi film.

 

