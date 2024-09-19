Sakit Hati, Baim Cilik Lebih Sayang Ayah Tiri dari pada Ayah Kandung

JAKARTA - Baim Alkatiri alias Baim Cilik mengutarakan perasaannya kepada dua figur ayah dalam hidupnya, ayah kandung dan ayah tiri. Baim mengaku dirinya lebih menyayangi ayah tiri ketimbang ayah kandung, Halil Fuad Alkatiri. Sebab, ayah kandungnya telah menorehkan luka yang begitu mendalam di hatinya.

Hal ini disampaikannya saat menjadi bintang tamu dalam konten podcast Deddy Corbuzier. Baim yang merasa ayahnya menghilang dengan memblokir nomornya, telah lari dari tanggung jawabnya, tak menafkahinya, hubgga membawa kabur uangnya, akhirnya sampai pada perasaan kecewa yang begitu mendalam.

Dengan segala kepahitan yang dialami, Deddy Corbuzier pun menanyakan kepada Baim soal rasa sayangnya kepada ayah biologisnya dan ayah tirinya yang selama ini selalu peduli kepadanya. Deddy bertanya, siapa yang lebih disayangi oleh Baim.

"Ini pertanyaan jahat dan gue tahu pasti lo bingung jawabnya. Gue harus nanya ini ke elo, walaupun jahat pertanyaannya. Kalau gue tanya sekarang, elo lebih sayang bapak lo apa bapak tiri lo?," tanya Deddy Corbuzier.

Tak perlu berpikir panjang, Baim langsung menegaskan bahwa dirinya jauh lebih menyayangi ayah tirinya ketimbang ayah kandungnya.

"Bapak tiri gue sih Om. Jelas banget. Gue lebih sayang bapak tiri jauh. Bapak tiri gue selalu ada buat gue, dan dia peduli banget," jawabnya.

Sebab, ayah tirinya bukan hanya peduli dan selalu ada untuknya. Tapi ayah tirinya lah yang selalu pasang badan untuk membelanya, termasuk ketika dirinya bermasalah dengan ayah kandungnya.

Baim pun salut dengan sikap bijak ayah tirinya yang tak ikut campur dengan permasalahan yang menimpanya tapi tetap selalu ada untuknya dengan terus mendukung dan menguatkannya.

"Ini bukti nyata yang aku rasain sendiri lo. Aku lebih sayang ayah tiriku jauh dari pada ayah kandungku. Ketika ada masalah itu, salah satu orang yang nguatin aku, yang marah juga adalah ayah tiriku juga om. Aku gak terima waktu itu ayahku bilang gitu itu. Tapi dia gak mau ikut campur, tapi nguatin aku banget," sambungnya.