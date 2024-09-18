Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Perjalanan Emosional Shine dan Anjing Pitbull Kesayangannya Floki

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |16:05 WIB
Perjalanan Emosional Shine dan Anjing Pitbull Kesayangannya Floki
Perjalanan Emosional Shine dengan Floki Anjing Pitbul Kesayangannya. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Content creator Shine membawa anjing pitbull kesayangannya, Floki, bertandang ke Mampir Bentar, podcast YouTube milik Robby Purba. Shine sendiri dikenal dengan kemampuannya berkomunikasi dengan hewan, terutama anjing.

Kemampuan itu membuat Floki patuh kepada Shine sebagai pemiliknya. Bagi Shine, Floki tak sekadar hewan peliharaan. Pitbul berwarna cokelat itu sudah menjadi keluarga untuknya. 

Shine dan Floki
Perjalanan Emosional Shine dan Anjing Pitbul Kesayangannya Floki. (Foto: Instagram/@floki_andtheclan)

Ada momen Shine begitu sedih ketika berpikir akan kehilangan Floki yang terkapar akibat virus Parvo. Namun dengan penuh perhatian, kasih sayang, dan kesabaran, Shine merawat Floki hingga sembuh.

Di balik tampangnya yang galak, Shine menyebut, Floki adalah anjing yang sangat patuh dan memiliki kemampuan akting yang mengesankan. Hal ini yang membuat dia kerap mengajak anjingnya untuk membuat konten bareng. 

Tingkah lucu Floki membuat Shine ditawari uang berjumlah besar untuk mengadopsi anjing kesayangannya itu. Namun dia menolak tawaran itu karena memiliki ikatan cukup mendalam dengan anjingnya.

Floki
Perjalanan Emosional Shine dan Anjing Pitbul Kesayangannya Floki. (Foto: Instagram/@floki_andtheclan)

Selain menjadi content creator, Shine juga aktif dalam aksi penyelamatan hewan, termasuk memberi pelatihan untuk menjinakkan anjing-anjing agresif. Ketulusannya dalam merawat anjing menjadi inspirasi bagi pencinta hewan.

Obrolan Shine dan Robby Purba dalam podcast Mampir Bentar dipastikan akan menghibur dan menginspirasi Anda. Detail percakapan mereka bisa Anda tonton melalui chanel YouTube @robbypurbaofficial.*

(SIS)

