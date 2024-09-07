Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Robby Purba dan Frislly Herlind Ungkap Punya Khodam sejak Lama

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |07:50 WIB
Robby Purba dan Frislly Herlind Ungkap Punya Khodam sejak Lama
Robby Purba dan Frislly Herlind Akui Punya Khodam sejak Lama. (Foto: Instagram/@robbypurba/@itsme.frisllyherlind)
JAKARTA - Robby Purba menggandeng spiritualis Frislly Herlind dalam podcast YouTube terbaik. Keduanya tampak membahas sebuah topik yang cukup menarik yaitu tentang khodam.

Robby mengatakan, khodam yang mendampinginya sejak kecil cukup posesif, terutama dalam urusan pekerjaan dan kehidupan sosial. Sementara Frislly mengungkapkan, punya khodam perempuan yang telah lama mendampinginya.

Robby Purba Akui Punya Khodam sejak Lama. (Foto: Instagram/@robbypurba)
Robby Purba Akui Punya Khodam sejak Lama. (Foto: Instagram/@robbypurba)

Selama percakapan, Robby tampak sangat tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan seputar dunia gaib. Frislly kemudian menjelaskan, sifat dan karakteristik khodam yang mereka miliki. 

Bahkan ada momen menegangkan saat mantan kekasih Jordi Onsu itu menceritakan pengalaman kurang menyenangkan yang dialaminya terkait dunia gaib. Pengalaman tersebut membuat Robby semakin merinding.

Penasaran dengan pengalaman gaib apa yang dialami Frislly Herlind dan khodam apa yang sebenarnya dia dan Robby Purba miliki? Tonton obralan seru keduanya di channel YouTube @robbypurbaofficial.*

(SIS)

