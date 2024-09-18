Mandala Shoji Dituntut Rp10 Miliar oleh Hotel Bintang 4 di Pontianak

JAKARTA - Mandala Shoji menjadi sorotan usai menghadapi tuntutan dari hotel bintang 4 di Pontianak, Kalimantan Barat.

Kronologi gugatan pihak hotel kepada Mandala Shoji bermula usai sang aktor dan istrinya, Marida Deanova mengalami insiden tak mengenakkan pada Desember 2023.

Mereka diduga diusir paksa dari Hotel tersebut kemudian berlanjut dengan berbagai masalah hukum dan dugaan teror.

Kala itu, Mandala Soji dan Marida Deanova yang sedang berada di Kalimantan Barat untuk urusan kerja, dijadwalkan menginap hingga 9 Desember 2023.

Namun, pada tanggal 8 Desember, petugas hotel mengeluarkan barang-barang pribadi mereka secara sepihak.

Marida Deanova menyampaikan komplain bahwa koper dan barang-barang mereka telah dikeluarkan dari kamar hotel, termasuk pakaian dalam mereka.

Video yang diunggah menunjukkan koper mereka rusak dan tidak bisa ditutup atau dikunci lagi. Marida Deanova melaporkan bahwa petugas hotel tidak hanya mengemas barang-barang mereka dengan sembarangan tetapi juga merusak koper mereka.

Merasa tak terima dengan perlakuan pihak hotel, Mandala Shoji akhirnya mengajukan gugatan dan somasi. Pada 2023 lalu, dia bahkan berani menuntut Rp100 miliar kepada pihak hotel lantaran merasa sangat dirugikan.

Alih-alih terjadi mediasi, pihak hotel justru melakukan rekonvensi atau gugatan balik kepada Mandala Shoji dengan tuntutan sebesar Rp10 miliar rupiah.

Pihak hotel merasa telah kehilangan kepercayaan publik imbas pembongkaran aib yang dilakukan Mandala dan istrinya di media sosial.

Adapun persidangan dari gugatan pihak hotel kepada Mandala dan istrinya digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak pada tanggal 11 September 2024.

Selama persidangan, Marida Deanova yang tengah kelelahan dan trauma akhirnya jatuh pingsan. Dia bahkan merasa ketakutan setiap kali harus masuk hotel atau menginap.

"Trauma ini sangat membekas. Saya selalu merasa takut barang-barang saya disentuh atau dikeluarkan sembarangan," ungkap Marida Deanova.