El Rumi Boros, Maia Estianty Peringatkan Hal Ini

JAKARTA - Maia Estianty ikut membahas soal karakter dan akhlak anak keduanya yaitu El Rumi. Senada dengan mantan suaminya, Ahmad Dhani, Maia Estianty juga membenarkan bahwa karakter El Rumi ini usil sejak kecil, bahkan Maia kerap dibuat pening melihat kelakuan El Rumi.

"El itu usil, jail. Kalau El itu pasti bawaannya bikin kita spaneng (pusing) terus," kata Maia Estianty, dikutip dari YouTube Robby Purba, Rabu (18/9/2024).

El Rumi Boros, Maia Estianty Peringatkan Hal Ini

Bukan cuma usil, El Rumi juga dikenal paling boros dibandingkan kedua saudaranya, Al Ghazali dan Dul Jaelani.

"Yang paling boros El, paling boros El dalam kehidupan," ungkap Maia Estianty.

Sebagai orangtua, Maia Estianty pun sampai memperingati El Rumi agar tangannya tidak bolong, gara-gara sering menghabiskan banyak uang.

"Aku pernah bilang tanganmu hati-hati bolong ya, tiap punya duit habis (langsung) gitu aja," jelas Maia Estianty.

Namun, kebiasaan boros itu mulai dikurangi oleh El. Kini El pun tampaknya sudah mulai menabung.

"Tapi sekarang udah mulai bisa nabung sih kayaknya," tutur Maia Estianty.

Selain El Rumi, istri Irwan Mussry ini juga mengungkapkan bahwa anak sulungnya, Al Ghazali punya sifat boros juga.