Nikita Mirzani Siap Dampingi Anaknya Jalani Pemeriksaan

JAKARTA - Nikita Mirzani menegaskan laporannya terhadap Vadel Badjideh merupakan bentuk edukasi kepada para orang tua dalam menjaga anak perempuan yang masih dibawah umur. Nikita pun meyakini tak lama lagi anaknya, LM, akan diperiksa sebagai saksi korban.

Namun, Nikita sendiri belum mengetahui pasti terkait tanggal pemeriksaan LM. Hanya saja, dia menegaskan siap untuk mendampingi sang anak menjalani pemeriksaan.

"Ya pasti, pasti, pasti hadir, kalau diminta pasti mendampingi," ujar Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan belum lama ini.

Dalam kesempatan yang sama, Nikita membantah tudingan yang menyebutnya tak peduli dengan LM. Dia bahkan mengaku heran atas tudingan tersebut, walaupun disisi lain hubungannya dengan LM masih renggang.

"Kalau nggak peduli itu nggak mungkin (LM) bisa hidup sampai 17 tahun," kata dia.

Menurut Nikita, ia tak perlu memulai komunikasi apapun kepada LM. Cepat atau lambat, keduanya juga akan bertemu di ruang pemeriksaan.

"Oh nggak ada (komunikasi dengan LM), nggak usah menghubungi lah, nanti juga bentar lagi dipanggil," ucapnya.