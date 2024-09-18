Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Mirzani Siap Dampingi Anaknya Jalani Pemeriksaan

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |10:19 WIB
Nikita Mirzani Siap Dampingi Anaknya Jalani Pemeriksaan
Nikita Mirzani Siap Dampingi Anaknya Jalani Pemeriksaan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nikita Mirzani menegaskan laporannya terhadap Vadel Badjideh merupakan bentuk edukasi kepada para orang tua dalam menjaga anak perempuan yang masih dibawah umur. Nikita pun meyakini tak lama lagi anaknya, LM, akan diperiksa sebagai saksi korban.

Namun, Nikita sendiri belum mengetahui pasti terkait tanggal pemeriksaan LM. Hanya saja, dia menegaskan siap untuk mendampingi sang anak menjalani pemeriksaan.

"Ya pasti, pasti, pasti hadir, kalau diminta pasti mendampingi," ujar Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan belum lama ini.

Nikita Mirzani Siap Dampingi Anaknya Jalani Pemeriksaan
Nikita Mirzani Siap Dampingi Anaknya Jalani Pemeriksaan

Dalam kesempatan yang sama, Nikita membantah tudingan yang menyebutnya tak peduli dengan LM. Dia bahkan mengaku heran atas tudingan tersebut, walaupun disisi lain hubungannya dengan LM masih renggang.

"Kalau nggak peduli itu nggak mungkin (LM) bisa hidup sampai 17 tahun," kata dia.

Menurut Nikita, ia tak perlu memulai komunikasi apapun kepada LM. Cepat atau lambat, keduanya juga akan bertemu di ruang pemeriksaan.

"Oh nggak ada (komunikasi dengan LM), nggak usah menghubungi lah, nanti juga bentar lagi dipanggil," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/33/3192079//inara_rusli_dan_insanul_fahmi-f9LB_large.jpg
Inara Rusli dan Insanul Fahmi Jalani Pemeriksaan Kasus Perzinaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/65/3192013//maria_selena-hU59_large.jpg
5 Artis Cantik yang Ternyata Lulusan ITB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/33/3191969//deddy_corbuzier-kJU0_large.jpg
Sudah Mualaf, Deddy Corbuzier Tetap Temani Azka Rayakan Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/33/3191935//insanul_fahmi-5LbF_large.jpg
Insanul Fahmi Curiga Video CCTV 2 Jam Inara Rusli Diperjualbelikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/33/3191926//aura_kasih-MECP_large.jpg
10 Pria Pernah Dekat dengan Aura Kasih sebelum Diisukan Jadi Wanita Simpanan RK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/482/3191916//vidi-IjX9_large.jpg
Cerita Vidi Aldiano 6 Tahun Berjuang Melawan Kanker: Aku Belajar soal Keikhlasan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement