HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Umrah, Jennifer Coppen Berharap Bisa Bertemu Dali Wassink

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |09:16 WIB
A
A
A

JAKARTA - Jennifer Coppen bersama sang putri, Kamari Sky Wassink pergi menjalani ibadah umrah ke Tanah Suci pada Selasa (17/9/2024). 

Nantinya, Jennifer Coppen akan menjalani umrah selama sembilan hari. Sebenarnya menjalani ibadah umrah sudah menjadi mimpi Jennifer Coppen sejak sang suami, Dali Wassink masih hidup.

Akan tetapi mimpi itu baru terwujud setelah Dali Wassink meninggal dunia. Kendati begitu ia tetap antusias menjalani ibadah umrah pertamanya ini.

Jennifer Coppen pun berharap dirinya bisa bertemu dengan almarhum Dali Wassink saat umrah nanti.

"Iya, sebenarnya kalau dibilang mimpi, bukan mimpi ya, tapi semoga ketemu sama Papa Dali," kata Jennifer Coppen di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Selasa (17/9/2024).

Sebab, perempuan blasteran Belanda itu percaya bahwa ketika umrah, kita bisa dipertemukan dengan seseorang yang sudah meninggal dunia.

"Karena aku dengar dari orang katanya kalau kita umrah kita akan ketemu sama seseorang yang kita sayang yang sudah almarhum," ungkap Jennifer Coppen.

Oleh karenanya, Jennifer Coppen amat berharap ia bisa mendapatkan kesempatan bertemu dengan sang suami untuk yang terakhir kalinya.

"Jadi semoga aku dikasih kesempatan buat ketemu Papa Dali lagi untuk yang terakhir kalinya," harap Jennifer Coppen.

Tak hanya itu, Jennifer juga bakal membuat badal umrah untuk almarhum Dali Wassink.

"Iya, sekalian badalin Papa Dali. Jadi umrahnya dua kali, buat aku pertama, terus buat Papa Dali," pungkas Jennifer Coppen.

 

