MUSIK

Sabrina Eben Ingin Aktif Bikin Lagu dengan Lirik Puitis seperti Rinto Harahap

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |17:01 WIB
Sabrina Eben Ingin Aktif Bikin Lagu dengan Lirik Puitis seperti Rinto Harahap (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sabrina Eben yang merupakan cucu legenda musik Rinto Harahap mengikuti jejak sang kakek untuk berkecimpung di dunia musik. Untuk debutnya, Sabrina memilih untuk merilis ulang salah satu lagu pamungkas mendiang Rinto Harahap, 'Ayah'.

Sabrina berharap lagu Ayah versinya menjadi pembuka jalan baginya untuk terus berkarya. Sebab Sabrina ingin segera merilis lagu ciptaannya sendiri.

Sabrina mengaku sejak kecil dirinya memang gemar menulis lagu. Sabrina pun terinspirasi dari kakeknya yang berhasil melahirkan lagu-lagu hits hingga masih diputar hingga saat ini meski sosoknya telah tiada. 

Sabrina mengagumi karya-karya kakeknya karena bukan hanya musikalitasnya saja yang baik Rinto Harahap mahir menyusun kata-kata kiasan untuk menjadi lirik lagu yang indah.

"Dari yang aku lihat dan dengar sendiri kalau Opung (kakek) itu sebagai seorang musisi, beliau itu sangat jago dan pintar membuat lirik dan he has a way with words, yang kayak dengan penyampaiannya tuh sometimes memakai metafora dan aku sangat mengagumi itu," ujar Sabrina dijumpai di iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Sabrina akan terus mengasah kemampuan bernyanyi dan menulis lagu agar nantinya bisa menciptakan lagu dengan diksi-diksi puitis yang memiliki makna tersirat. 

"Jadi itu ngaruh dan influence secara aku menulis lagu juga dengan lirik yang sangat puitis, yang sangat simbolis. Bukan langsung straight to the point Rangkaian kata-katanya sangat indah," ungkapnya.

 

