Alasan Oki Setiana Dewi Ngebet Hadirkan Khabib Nurmagomedov ke Indonesia

JAKARTA - Oki Setiana Dewi begitu antusias menyambut rencana kedatangan legenda UFC, Khabib Nurmagomedov, ke Indonesia.

Menurut Oki, perjalanan hidup Khabib sangat menginspirasi banyak orang baik di dalam maupun di luar ring.

Oki mengungkapkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Khabib, seperti komitmen, keberanian, dan kejujuran selama berkarier sebagai petarung, dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat.

Khabib Nurmagomedov

"Perjuangan dia menjadi petinju atau fighter adalah perjalanan dakwah, karena banyak menginspirasi ya," kata Oki Setiana Dewi dalam rilis kepada okezone, kemarin.

Lebih lanjut, kakak kandung Ria Ricis ini mengungkapkan bahwa meski Khabib sering menerima cacian dan hinaan saat di luar ring, dia tidak pernah terpancing emosinya.

"Khabib di bawah ring dia selalu mendapatkan cacian, hujatan, makian, dan hinaan supaya marah. Tapi dia tak pernah terpancing emosinya," ucap Oki Setiana Dewi.

Alhasil, Legenda UFC Khabib Nurmagomedov akan coba dihadirkan ke Indonesia pada 5 Oktober 2024 dalam acara Inspirational Talkshow bertajuk ‘The Path of A Champion’ yang berlangsung di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.

Indonesia Syiar Network (ISN) berkolaborasi dengan Maskanul Huffadz mendatangkan Khabib Nurmagomedov ke Indonesia untuk berbagi kisah hidupnya yang inspiratif, dikemas dengan bincang-bincang santai bersama Deddy Corbuzier.

Selain perjalanan hidup dengan segala pencapaian di UFC dan MMA, Khabib Nurmagomedov juga menjadi sosok inspirasi bagi umat muslim karena keteguhannya menjalankan syariat Islam dalam kondisi hidup di negara minoritas muslim.

Founder ISN sekaligus Promotor Madalive Ria R. Christiana meyakini kehadiran Khabib Nurmagomedov bukan hanya akan menginspirasi orang-orang yang sedang menggeluti dunia bela diri yang sama dengannya. Tapi, seluruh lapisan masyarakat khususnya umat muslim dapat menjadikannya panutan bahwa dengan menjalankan syariat Islam, seseorang tentu bisa berada di puncak pencapaian yang diinginkannya.

Ria mengaku, tak kuasa menahan tangis saat mencari tahu lebih dalam seperti apa kehidupan Khabib Nurmagomedov yang selalu berpegang teguh pada ajaran agama Islam. "Setelah empat hari saya riset beliau lewat YouTube saya bilang beliau ini manusia luar biasa, manusia yang bisa jadi panutan buat kita semua untuk prestasi dunia dan integritasnya. Dengan semua syariat Islam yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah itu sebenarnya bisa membuat orang itu sampai ke puncak pencapaiannya," ujar Ria R. Christiana