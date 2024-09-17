Atta Halilintar Jawab 20 Pertanyaan Penyidik soal Fitnah Nikah Siri dengan Ria Ricis

Atta Halilintar Jawab 20 Pertanyaan Penyidik soal Fitnah Nikah Siri dengan Ria Ricis (Foto: IG Atta)

JAKARTA - Muhammad Attamimi Halilintar alias Atta Halilintar telah menjalani pemeriksaan tambahan terkait laporannya soal dugaan fitnah nikah siri dengan Ria Ricis di Polres Metro Jakarta Selatan pada 12 September 2024.

Pemeriksaan suami Aurel Hermansyah itu dijelaskan oleh PLH Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi.

Nurma menyebut Atta diperiksa selama dua jam dan menjawab 20 pertanyaan penyidik.

"AM sudah menjalani pemeriksaan tambahan sekitar dua jam dengan 20 pertanyaan," ujar Nurma Dewi di kantornya hari ini.

Hingga kini, kata Nurma, penyidik masih mendalami kasus tersebut. Nantinya, pihak penyidik juga berencana memeriksa Ria Ricis dan mantan suaminya, Tengku Ryan, untuk kelengkapan penyidikan.

"Penyidik akan memeriksa RR (Ria Ricis-red) dan mantan suaminya (Tengku Ryan-red), karenakan RR disebut dalam akun WO telah menikah siri dengan AM," jelas Nurma.