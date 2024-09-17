Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Belum Tamat, Emily in Paris Bakal Lanjut ke Season 5

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |08:01 WIB
LOS ANGELESEmily in Paris baru saja menyelesaikan musim ke empatnya tahun 2024 ini. Setelah perilisan Part 2 untuk season 4 pada 12 September lalu, series yang dibintangi Lily Collins ini dipastikan bakal lanjut ke season 5.

Melansir IGN, krator konten Darren Star mengungkap bahwa Musim ke-5 Emili in Paris ini akan berfokus pada kota Roma, yang mana Emily nantinya akan menghabiskan banyak waktu di salah kota di Italia ini. 

“Emily akan hadir di Roma,” ungkapnya.

Emily in Paris
Emily in Paris

Darren Star mengungkap keputusan membangun alur cerita di Italia dalam season 5 Emily in Paris ini sengaja dibuat untuk membawa penonton ke tempat-tempat baru sekaligus menunjukkan bahwa serial tersebut memiliki kemampuan yang lebih besar.

Namun, tak menutup kemungkinan akan ada beberapa momen di mana Emily akan berada di kota Paris. Lily Collins pun juga sempat membocorkan perihal Emily in Paris Season 5 yang akan berlatar di kota Roma ini.

“Marcello adalah petualangan lain yang kami inginkan untuk Emily karena pada akhirnya kami ingin Emily dapat memiliki keseimbangan kerja/hidup yang lebih baik,” kata Collins.

