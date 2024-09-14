Ria Ricis Difitnah Nikah Siri dengan Atta Halilintar, Begini Kata Oki Setiana Dewi

JAKARTA - Oki Setiana Dewi angkat bicara terkait fitnah yang menyebut bahwa adik bungsunya, Ria Ricis menikah siri dengan Atta Halilintar. Merasa jika berita tersebut tidaklah benar dan hanya fitnah belaka, Oki pun memilih santai.

Oki dan keluarga bahkan menganggap fitnah tersebut hanyalah angin lalu yang nantinya akan menghilang dengan sendirinya.

Ria Ricis Difitnah Nikah Siri dengan Atta Halilintar, Begini Kata Oki Setiana Dewi (Foto: Instagram/okisetianadewi)



"Karena itu nggak bener jadi kita nggak pernah bahas juga. Karena kita menganggap itu yaudahlah paling berita sehari dua hari kelar gitu," ujar Oki Setiana Dewi saat ditemui di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Sabtu, 14 September 2024.



Alih-alih dipusingkan dengan narasi bohong itu, Oki Setiana Dewi dan keluarga memilih untuk tak membahasnya. Lagipula, mereka sudah disibukkan dengan pekerjaan masing-masing yang sudah menyita waktunya.



"Jadi karena sesuatu yang nggak bener jadi nggak pernah dibahas juga. Jadi ya kita udah sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Jadi santai aja," ungkapnya.