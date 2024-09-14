Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Shireen Sungkar Kenang Momen Kelahiran Anak 10 Tahun Lalu, Alami Kontraksi 28 Jam

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |06:45 WIB
Shireen Sungkar Kenang Momen Kelahiran Anak 10 Tahun Lalu, Alami Kontraksi 28 Jam
Shireen Sungkar Kenang Momen Kelahiran Anak 10 Tahun Lalu, Alami Kontraksi 28 Jam (Foto: Instagram/shireensungkar)
A
A
A

JAKARTA - Shireen Sungkar mengenang momen saat melahirkan anak sulungnya, Teuku Adam Al Fatih, pada 2014. Kala itu, Shireen mengaku harus mengalami kontraksi selama 28 jam, sebelum akhirnya Adam lahir ke dunia.

Lewat akun Instagram pribadinya, istri Teuku Wisnu itu membagikan beberapa potret dari Adam dari bayi hingga kini sudah tumbuh besar.

"MasyaaAllah tabarakAllah. Dear adam sayang Si gemes dan kocak. Yang hobby nya sekarang nulis sama baca. Semoga berlanjut ya nak dan Allah jaga," tulis Shireen Sungkar di Instagram @shireensungkar.

Shireen Sungkar dan Adam (IG)
Shireen Sungkar Kenang Momen Kelahiran Anak 10 Tahun Lalu, Alami Kontraksi 28 Jam (Foto: Instagram/shireensungkar)

Shireen Sungkar mengaku tak berasa kini Adam sudah 10 tahun. Bahkan dia pun masih ingat betul bagaimana perjuangannya saat hendak melahirkan Adam. 

"Mami masih inget gimana kontraksi 28’jam akhirnya kamu nongol juga di dunia ini. Alhamdulillah Sekarang udah 10 tahun aja," ungkap Shireen Sungkar.

Menariknya, Adam suka menulis di notes sang ibunda. Isi pesannya pun bikin terenyuh sekaligus mengundang tawa.

"Assalamualaikum, namaku teuku adam alfatih. Kalian bisa memanggilku adam. Aku punya pahlawan, yaitu mamiiiiiiiii," tulis Adam.

 

