Kena Tipu Rp15 Miliar, Bunga Zainal Berusaha Pulihkan Mental

JAKARTA - Bunga Zainal masih terus memperjuangkan keadilan usai diduga mengalami penipuan investasi. Selain terus mengawal laporannya yang masih diproses oleh pihak berwajib, Bunga Zainal saat ini tengah fokus untuk memulihkan kondisi mentalnya yang terguncang.

Bunga sampai harus melakukan terapi karena kondisi emosionalnya yang berantakan. Segala upaya dilakukannya karena emosinya kerap meledak-ledak tak karuan usai mengalami kerugian hingga Rp15 miliar karena dugaan penipuan tersebut.

"Masih terapi mental aku yang mood swing banget segala cara aku coba biar bisa fokus dan bisa mengatur emosi yang masih suka meledak-ledak," ujar Bunga Zainal dikutip dari unggahan @bungazainal05, Sabtu (14/9/2024).

Salah satu upaya yang dilakukannya adalah menyibukkan diri dengan berbagai macam aktivitas positif. Bunga tak ingin pikirannya terus terpaku pada masalah yang dialami.

"Aku coba sibukin diri yang positif biar lupa sama masalah yang sedang dialami tapi memang gak semudah itu buat ngatur mental yang lagi gak stabil," ungkapnya.

Bahkan, kondisi ini sampai mengganggu pekerjaannya. Bunga pun memutuskan untuk menolak beberapa tawaran karena tak ingin mengecewakan kliennya dengan kondisi emosinya yang belum stabil.

"Jujur banyak banget tawaran kerjaan tapi rasanya masih belum bisa aku ambil semua karena takut banget kecewa in client karena mental aku yang mash berantakan," ungkapnya.