Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Panas, Bunga Zainal Murka Terlapor Kasus Penipuan Tak Akui Kesalahannya

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |14:17 WIB
Panas, Bunga Zainal Murka Terlapor Kasus Penipuan Tak Akui Kesalahannya
Panas, Bunga Zainal Murka Terlapor Kasus Penipuan Tak Akui Kesalahannya (Foto: IG Bunga Zainal)
A
A
A

JAKARTA - Bunga Zainal diduga menjadi korban penipuan investasi hingga mengalami kerugian hingga Rp15 miliar. Dia telah melaporkan dugaan penipuan ini ke Polda Metro Jaya dan sudah menjalani pemeriksaan. Kini, giliran dua oknum yang diduga menipunya tersebut mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan.

Bunga Zainal pun membagikan video pernyataan terlapor usai menjalani pemeriksaan. Terlapor menjelaskan bahwa saat menjalani pemeriksaan, dia membantah tudingan Bunga Zainal yang merasa ditipu hingga mengalami kerugian Rp 15 miliar. 

"Jelas tentu (membantah). Nanti ditanyakan oleh penyidik ya. Kita menghormati segala proses hukumnya," ujar terlapor dikutip dari unggahan Instagram @bungazainal05, Jumat (13/9/2024). 

Bunga Zainal
Bunga Zainal

Menanggapi hal ini, Bunga langsung naik pitam. Dia heran mengapa terlapor masih bersikap seolah tak berbuat kesalahan apapun padahal telah menipunya.

"Widih si penipu berani tampil, sekalian dong buka maskernya biar satu Indonesia tau muka lo kayak apa. Masih bisa berasa gak ada salah dan gak ngelakuin apa-apa," ujar Bunga Zainal.

Bunga pun membenarkan pernyataan terlapor yang menyebut bahwa mereka telah bertemu pada 8 Agustus 2024 lalu sebelum Bunga melayangkan laporan. 

Dalam pertemuan itu, terlapor membuat surat pernyataan bahwa dirinya akan mengalihkan aset untuk menyelesaikan masalah mereka hingga batas waktu tertentu Tapi, menurut kesaksian Bunga, janji tersebut diingkari. 

"Tanggal 8 agustus ada pertemuan , lalu dia buat surat pernyataan tertulis dan berjanji mau alihkan aset tapi dari waktu yang diberikan gak ada sekalipun niat baiknya menepati janjinya untuk mengalihkan aset yang ada masih mencoba menipu orang orang," ungkapnya.

Bunga juga kembali bereaksi atas pernyataan terlapor yang menyebut bahwa dirinya tidak meninggalkan rumah apalagi melarikan diri. Bunga mengungkap bahwa terlapor memang tidak mungkin bisa pergi karena passport dan KTP ditahan sebab terlapor sempat berupaya melarikan diri ke luar negeri.

"Gak kemana mana memang karena gak bisa pergi dikarenakan pasport dan ktp ditahan tapi sebelum nya ada upaya mau melarikan diri pergi ke luar negri," jelasnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/33/3191285//inara_rusli-6Eso_large.jpg
Inara Rusli Diisukan Hamil 2 Bulan, Insanul Fahmi: Anak Siapa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/33/3191267//insanul_fahmi-wSVe_large.jpg
Insanul Fahmi Sebut Pernikahannya dengan Inara Rusli Tak Dihadiri Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/33/3191232//inara_rusli_dan_insanul_fahmi-gX5Z_large.jpg
Inara Rusli Damai dengan Insanul Fahmi, Kuasa Hukum Pilih Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/33/3191224//wardatina_mawa-dIXs_large.jpg
Wardatina Mawa Geram, Dituduh Jelekkan Keluarga Insanul Fahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/33/3191215//insanul_fahmi-Aak6_large.jpg
Insanul Fahmi Pilih Berpoligami karena Tak Puas Urusan Ranjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191186//aura_kasih-kLQz_large.jpg
Sederet Postingan Aura Kasih yang Buat Netizen Curiga Dirinya Simpanan Ridwan Kamil
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement