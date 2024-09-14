Cara Jitu Mahalini Bangunkan Rizky Febian

JAKARTA - Rizky Febian mengaku sulit bangun pagi, hal itu dikarenakan ia punya kebiasaan begadang hanya untuk bermain game.

Saking susahnya bangun pagi, Rizky Febian menceritakan sang istri, Mahalini sampai kebingungan untuk membangunkannya.

"Jadi ini tuh saking bingungnya cari cara buat bangunin gua, kayak gimana. Gue tuh mau diginiin (tubuhnya digoyang-goyang), itu tidur lagi, susah banget," ungkap Rizky Febian dikutip dari Instagram @lambegosiip, Sabtu (14/9/2024).

"Gue tuh bisa sampai siang bangun tuh," tambahnya.