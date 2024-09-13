Mahalini Rilis Ulang Lagu Sampai Menutup Mata dengan Nuansa Baru Penuh Makna

Mahalini Rilis Lagu Sampai Menutup Mata dengan Nuansa Baru Penuh Makna. (Foto: Instagram/@mahaliniraharja)

JAKARTA - Mahalini merilis single terbarunya, Sampai Menutup Mata. Lagu ini sebenarnya pertama kali dibawakan oleh Acha Septriasa sebagai OST film Heart yang dirilis pada 2006.

Namun berbeda dengan Acha, Mahalini memberikan sentuhan berbeda dalam lagu ciptaan Melly Goeslaw tersebut. Mahalini membalut vokal powerful miliknya dalam genre ballad yang manis.

Mahalini mengaku bahagia akhirnya bisa merilis lagu Sampai Menutup Mata yang merupakan salah satu lagu favoritnya. “Aku suka karena lagu ini punya lirik mendalam,” ungkapnya.

Penyanyi asal Bali itu menambahkan, “Semoga aku juga bisa menyampaikan pesan dalam lagu ini dengan versi aku kepada semua teman-teman.”

Perilisan Sampai Menutup Mata menandai langkah Mahalini dalam perjalanan kariernya. Ini merupakan lagu karya Melly Goeslaw pertama yang dibawakannya.