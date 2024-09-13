Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Mahalini Rilis Ulang Lagu Sampai Menutup Mata dengan Nuansa Baru Penuh Makna

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |06:30 WIB
Mahalini Rilis Ulang Lagu <i>Sampai Menutup Mata</i> dengan Nuansa Baru Penuh Makna
Mahalini Rilis Lagu Sampai Menutup Mata dengan Nuansa Baru Penuh Makna. (Foto: Instagram/@mahaliniraharja)
A
A
A

JAKARTA - Mahalini merilis single terbarunya, Sampai Menutup Mata. Lagu ini sebenarnya pertama kali dibawakan oleh Acha Septriasa sebagai OST film Heart yang dirilis pada 2006.

Namun berbeda dengan Acha, Mahalini memberikan sentuhan berbeda dalam lagu ciptaan Melly Goeslaw tersebut. Mahalini membalut vokal powerful miliknya dalam genre ballad yang manis.

Mahalini mengaku bahagia akhirnya bisa merilis lagu Sampai Menutup Mata yang merupakan salah satu lagu favoritnya. “Aku suka karena lagu ini punya lirik mendalam,” ungkapnya. 

Mahalini Rilis Lagu Sampai Menutup Mata dengan Nuansa Baru Penuh Makna. (Foto: Instagram/@mahaliniraharja)
Mahalini Rilis Lagu Sampai Menutup Mata dengan Nuansa Baru Penuh Makna. (Foto: Instagram/@mahaliniraharja)

Penyanyi asal Bali itu menambahkan, “Semoga aku juga bisa menyampaikan pesan dalam lagu ini dengan versi aku kepada semua teman-teman.”

Perilisan Sampai Menutup Mata menandai langkah Mahalini dalam perjalanan kariernya. Ini merupakan lagu karya Melly Goeslaw pertama yang dibawakannya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/612/3173224/sule-ZDef_large.jpg
5 Artis yang Dekat dengan Mertua, Ada Sule-Mahalini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/611/3157488/mahalini-Bu4e_large.jpg
4 Potret Modis Mahalini Main Padel, Menyala Hot Mom!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/612/3152710/5_potret_modis_mahalini_liburan_di_singapura_tenteng_tas_nyaris_seharga_rumah-ISZr_large.jpg
5 Potret Modis Mahalini Liburan di Singapura, Tenteng Tas Nyaris Seharga Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/612/3149123/intip_4_potret_outfit_mahalini_di_ngunduh_mantu_al_ghazali_dan_alyssa_daguise-onDT_large.jpg
Merah Menyala! Intip 4 Potret Outfit Mahalini di Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/612/3139748/4_potret_mahalini_mirror_selfie_moms_yang_bikin_pangling-yc6T_large.jpg
4 Potret Mahalini Mirror Selfie, Moms yang Bikin Pangling!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/612/3135693/5_potret_mahalini_pasca_melahirkan_yang_bikin_netizen_salfok_body_goals_bikin_iri_kaum_hawa-zKot_large.jpg
5 Potret Mahalini Pasca-Melahirkan yang Bikin Netizen Salfok, Body Goals Bikin Iri Kaum Hawa
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement