Tak Punya Pekerjaan, Jonathan Majors Kini Jual Tanda Tangan Rp2 Jutaan

LOS ANGELES - Jonathan Majors melesat ketika menjadi salah satu pemeran dalam film Loki. Hal ini membuatnya menjadi salah satu bintang yang paling banyak dibahas serta dilirik oleh para produser.

Tapi, Majors dilaporkan atas kasus kekerasan oleh mantan kekasihnya. Hal ini membuat kariernya mulai menurun, hingga akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan pada akhir 2023.

Kondisi ini membuat Jonathan Majors harus memutar otak untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Bahkan, ia dikabarkan menjual tanda tangannya yang sangat dicari oleh produser ketika dirinya tampil apik di setiap film yang dibintanginya.

Melansir The Hollywood Reporter, Jonathan Majors mencoba peruntungan dengan hadir dalam sebuah festival untuk menjual tanda tangannya. Hal ini seperti yang akan dilakukannya di Famous Monster Fest di Pennsylvania pada akhir pekan ini.

Selain menjadi penampil dalam festival tersebut, di sana Majors juga menjual tanda tangannya dengan harga 140 dolar AS atau sekitar Rp2 jutaan.

Bukan cuma tanda tangan, Jonathan Majors juga mematok harga bagi mereka yang ingin berfoto bersamanya. Untuk satu foto, ia membanderol 160 dolar AS atau setara Rp2,4 juta kepada pengunjung yang hadir di festival itu.

Ini cukup menyedihkan mengingat saat masih menjadi bintang besar, Jonathan Major hampir mendapatkan bayaran sebesar 20 juta dolar AS atau Rp307 miliar. Itu merupakan proyeksi untuk penampilannya di Avengers 5 yang akhirnya dibatalkan akibat kasus kekerasan.