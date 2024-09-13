Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Kejutan, Bernadya Sukses Hibur Penggemar di Tuku Kemanggisan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |13:16 WIB
Kejutan, Bernadya Sukses Hibur Penggemar di Tuku Kemanggisan
Kejutan, Bernadya Sukses Hibur Penggemar di Tuku Kemanggisan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Bernadya memberikan kejutan manis kepada para penggemarnya di Tuku Kemanggisan dalam sebuah sesi pertunjukan rahasia bertajuk Bernadya Mampir ke TUKU pada 11 September 2024. Selama sekitar satu jam, Bernadya menghibur para pengunjung dan barista Tuku.

Kejutan ini berawal dari kunjungan tim Juni Records, label rekaman Bernadya, ke Tuku Kemanggisan. Di sana, mereka melihat sebuah toples tip dengan tulisan Untuk Nonton Konser Bernadya!, yang langsung menarik perhatian. 

Terinspirasi oleh semangat para barista untuk melihat penampilan idola mereka, Juni Records pun berinisiatif menghubungi tim Tuku untuk mewujudkan kejutan spesial ini.

Kejutan, Bernadya Sukses Hibur Penggemar di Tuku Kemanggisan
Kejutan, Bernadya Sukses Hibur Penggemar di Tuku Kemanggisan

Bernadya muncul tanpa diduga di tengah kesibukan para barista dan pelanggan di Tuku Kemanggisan. Kehadirannya langsung menciptakan suasana hangat, dan ia menyempatkan diri untuk menyapa serta berbincang akrab dengan para pengunjung. Selain itu, Bernadya juga membawakan beberapa lagu hits dari albumnya, Sialnya, Hidup Harus Tetap Berjalan, yang memukau seluruh penonton.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/33/3191285//inara_rusli-6Eso_large.jpg
Inara Rusli Diisukan Hamil 2 Bulan, Insanul Fahmi: Anak Siapa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/33/3191267//insanul_fahmi-wSVe_large.jpg
Insanul Fahmi Sebut Pernikahannya dengan Inara Rusli Tak Dihadiri Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/33/3191232//inara_rusli_dan_insanul_fahmi-gX5Z_large.jpg
Inara Rusli Damai dengan Insanul Fahmi, Kuasa Hukum Pilih Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/33/3191224//wardatina_mawa-dIXs_large.jpg
Wardatina Mawa Geram, Dituduh Jelekkan Keluarga Insanul Fahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/33/3191215//insanul_fahmi-Aak6_large.jpg
Insanul Fahmi Pilih Berpoligami karena Tak Puas Urusan Ranjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191186//aura_kasih-kLQz_large.jpg
Sederet Postingan Aura Kasih yang Buat Netizen Curiga Dirinya Simpanan Ridwan Kamil
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement