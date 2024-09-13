Kejutan, Bernadya Sukses Hibur Penggemar di Tuku Kemanggisan

JAKARTA - Bernadya memberikan kejutan manis kepada para penggemarnya di Tuku Kemanggisan dalam sebuah sesi pertunjukan rahasia bertajuk Bernadya Mampir ke TUKU pada 11 September 2024. Selama sekitar satu jam, Bernadya menghibur para pengunjung dan barista Tuku.

Kejutan ini berawal dari kunjungan tim Juni Records, label rekaman Bernadya, ke Tuku Kemanggisan. Di sana, mereka melihat sebuah toples tip dengan tulisan Untuk Nonton Konser Bernadya!, yang langsung menarik perhatian.

Terinspirasi oleh semangat para barista untuk melihat penampilan idola mereka, Juni Records pun berinisiatif menghubungi tim Tuku untuk mewujudkan kejutan spesial ini.

Bernadya muncul tanpa diduga di tengah kesibukan para barista dan pelanggan di Tuku Kemanggisan. Kehadirannya langsung menciptakan suasana hangat, dan ia menyempatkan diri untuk menyapa serta berbincang akrab dengan para pengunjung. Selain itu, Bernadya juga membawakan beberapa lagu hits dari albumnya, Sialnya, Hidup Harus Tetap Berjalan, yang memukau seluruh penonton.