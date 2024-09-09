Acha Septriasa Puji Sampai Menutup Mata Versi Mahalini : Kamulah Pemiliknya

JAKARTA - Mahalini kembali datang dengan karyanya yang akan menyentuh hati para pendengarnya. Bukan lagi karya yang ditulisnya sendiri melainkan istri Rizky Febian ini menyuguhkan versi baru dari lagu hits "Sampai Menutup Mata" milik Acha Septriasa yang menjadi salah satu soundtrack film legendaris 'Heart'.

Mahalini juga merilis music video di YouTube Hits Records yang di dalamnya berisi momen haru bersama sang suami, Rizky Febian dan keluarga tercintanya.

Music Video ini ternyata juga disaksikan oleh Acha Septriasa. Ditengah banyaknya pendengar yang membandingkan versinya dengan versi Mahalini, dia justru memuji 'Sampai Menutup Mata versi Mahalini dan mengucapkan terima kasih karena Mahalini telah merilis ulang lagu itu.

Acha Septriasa Puji Sampai Menutup Mata Versi Mahalini : Kamulah Pemiliknya

Hal ini disampaikannya lewat kolom komentar YouTube Hits Radio yang merilis music video Sampai Menutup Mata.

"Mahalini, aku lihat video clip ini waktu masih 70.000 view yang nonton, makasih sudah membawa kan lagu ini," ujar Acha Septriasa melalui akun YouTube pribadinya, Acha Septriasa Official, dikutip Minggu (8/9/2024)

Sebab, Sampai Menutup Mata memiliki tempat tersendiri di hati Acha dimana menjadi salah satu pembuka jalan kariernya di dunia musik.

"Aku jadi mendengar lagi Lagu ini.. setelah Lama gak pernah dengar. Jujur banyak kenangan dari lagu ini di saat awal aku berkarir dulu sebagai penyanyi soundtrack," ungkapnya.

Acha juga senang karena beberapa bagian di lagu ini masih dibawakan oleh Mahalini sesuai dengan versinya dulu. Tapi, Acha juga terkesima karena sentuhan magis Mahalini mampu menyulap lagu ini menjadi versi berbeda hingga Acha merinding dibuatnya.

"Banyak yang dipertahankan dari lagu ini, tapi kamu mampu membuat nya menjadi lebih powerful, berbeda, dan part-part tertentu benar-benar membuat aku merinding," ungkapnya.