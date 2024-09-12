Dude Harlino Ungkap Alasan Baru Perlihatkan Wajah Baby Aulia

JAKARTA - Dude Harlino mengungkapkan alasan mengapa dia dan sang istri, Alyssa Soebandono, baru memamerkan wajah sang putri ke media sosial. Diketahui, anak ketiga Dude dan Alyssa, Aisyah Aulia Putri Harlino, telah lahir pada 22 April 2024.



Rupanya, ada beberapa pertimbangan yang dialami Dude sampai akhirnya memutuskan untuk mengunggah foto sang putri di media sosial. Salah satunya, dia ingin lebih dahulu mengakikahkan anaknya.



"Pertimbangannya itu kesempatan saya sama Ica, pertama menunggu dia diaqiqah dulu," ujar Dude Harlino baru-baru ini.

Dude Harlino Ungkap Alasan Baru Perlihatkan Wajah Baby Aulia (Foto: Instagram/ichasoebandono)



"Kemudian timing waktunya kita lihat sudah mendekati enam bulan nih, kan yang sudah masuk bulan kelima ya Jalan ke bulan kelima sekarang," sambungnya.

Dia tak memungkiri bahwa ada banyak orang yang penasaran dengan wajah baby Aulia. Namun mereka sepakat untuk mengunggah foto baby Aulia di saat yang tepat,