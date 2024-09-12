Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dude Harlino Ungkap Alasan Baru Perlihatkan Wajah Baby Aulia

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |11:35 WIB
Dude Harlino Ungkap Alasan Baru Perlihatkan Wajah Baby Aulia
Dude Harlino Ungkap Alasan Baru Perlihatkan Wajah Baby Aulia (Foto: Instagram/ichasoebandono)
A
A
A

JAKARTA - Dude Harlino mengungkapkan alasan mengapa dia dan sang istri, Alyssa Soebandono, baru memamerkan wajah sang putri ke media sosial. Diketahui, anak ketiga Dude dan Alyssa, Aisyah Aulia Putri Harlino, telah lahir pada 22 April 2024.

Rupanya, ada beberapa pertimbangan yang dialami Dude sampai akhirnya memutuskan untuk mengunggah foto sang putri di media sosial. Salah satunya, dia ingin lebih dahulu mengakikahkan anaknya.


"Pertimbangannya itu kesempatan saya sama Ica, pertama menunggu dia diaqiqah dulu," ujar Dude Harlino baru-baru ini.

Anak Alyssa Soebandono
Dude Harlino Ungkap Alasan Baru Perlihatkan Wajah Baby Aulia (Foto: Instagram/ichasoebandono)


"Kemudian timing waktunya kita lihat sudah mendekati enam bulan nih, kan yang sudah masuk bulan kelima ya Jalan ke bulan kelima sekarang," sambungnya.

Dia tak memungkiri bahwa ada banyak orang yang penasaran dengan wajah baby Aulia. Namun mereka sepakat untuk mengunggah foto baby Aulia di saat yang tepat,

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/16/612/2378804/anak-punya-alergi-dude-herlino-berbagi-tips-siapkan-mpasi-lkgLorA8bu.jpg
Anak Punya Alergi, Dude Herlino Berbagi Tips Siapkan MPASI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/06/17/196/1417871/foto-intip-cara-dude-harlino-latih-si-kecil-berjalan-1FmuDHi395.jpg
FOTO: Intip Cara Dude Harlino Latih si Kecil Berjalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/03/10/29/952624/fCXWs1Mg3H.jpg
Pujian QQ Franky untuk Dude Harlino
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/02/24/196/945885/MTmXNuK6ZW.jpg
Beda Usia 11 Tahun, Apakah Pernikahan Dude-Alyssa Langgeng?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/11/20/29/899956/RhULr1MkQy.jpg
Ivan Gunawan: Dude Harlino Tidak Stylish
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/11/19/197/899283/ObDZnkzkxV.jpg
Serius Nikahi Dude Harlino, Alyssa Perlu Panduan Ini
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement