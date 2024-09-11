Cerita Raisa Gugup Tak Karuan saat Nyanyi di GBK

JAKARTA - Raisa Andriana menjadi sorotan setelah sukses menghibur ribuan suporter Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia dan Australia.

Meski awalnya sempat diragukan, Raisa berhasil memikat para penonton dengan penampilannya yang memukau, terutama saat ia membawakan lagu kebangsaan Tanah Airku.

Saat tampil di hadapan ribuan suporter, Raisa mengenakan jersey Timnas Indonesia berwarna merah dengan nomor 90, angka yang mewakili tahun kelahirannya. Penampilannya semakin menarik dengan paduan mini skirt putih dan high boots, memberikan kesan santai dan sporty yang berbeda dari gaya glamor biasanya.

“Pawangnya GBK nih,” tulis salah satu penggemar di media sosial.

Sudah berpengalaman manggung, Raisa mengakui bahwa tampil di GBK membuatnya merasa sangat gugup. Sebelumnya, ia menjadi penyanyi wanita pertama yang menggelar konser di stadion besar tersebut.

“Gak nyangka GBK 2.0 datang secepat ini. Deg-degannya gak karu-karuan,” ungkap Raisa dalam unggahannya.

Raisa sempat merasa khawatir apakah kehadirannya akan diterima oleh para suporter bola. Meski begitu, ia tetap berusaha percaya diri dan membawa niat serta energi positif saat tampil.

“Aku berdoa semoga kehadiranku diterima dengan baik,” tulisnya dengan harapan.

Semua kekhawatiran Raisa sirna begitu ia melihat respons positif dari para suporter. Mereka ikut bernyanyi bersama, membuat Raisa merasa bangga dan terharu.

“Luar biasa, sampai gemetar dan merinding. Satu stadion ikut mengumandangkan lagu kebangsaan. Ini pengalaman yang gak akan pernah kulupakan,” kata Raisa penuh emosional.