Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Raisa Gugup Tak Karuan saat Nyanyi di GBK

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |06:06 WIB
Cerita Raisa Gugup Tak Karuan saat Nyanyi di GBK
Cerita Raisa Gugup Tak Karuan saat Nyanyi di GBK (Foto: IG Raisa)
A
A
A

JAKARTA - Raisa Andriana menjadi sorotan setelah sukses menghibur ribuan suporter Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia dan Australia. 

Meski awalnya sempat diragukan, Raisa berhasil memikat para penonton dengan penampilannya yang memukau, terutama saat ia membawakan lagu kebangsaan Tanah Airku.

Saat tampil di hadapan ribuan suporter, Raisa mengenakan jersey Timnas Indonesia berwarna merah dengan nomor 90, angka yang mewakili tahun kelahirannya. Penampilannya semakin menarik dengan paduan mini skirt putih dan high boots, memberikan kesan santai dan sporty yang berbeda dari gaya glamor biasanya.

Cerita Raisa Gugup Tak Karuan saat Nyanyi di GBK
Cerita Raisa Gugup Tak Karuan saat Nyanyi di GBK

“Pawangnya GBK nih,” tulis salah satu penggemar di media sosial.

Sudah berpengalaman manggung, Raisa mengakui bahwa tampil di GBK membuatnya merasa sangat gugup. Sebelumnya, ia menjadi penyanyi wanita pertama yang menggelar konser di stadion besar tersebut.

“Gak nyangka GBK 2.0 datang secepat ini. Deg-degannya gak karu-karuan,” ungkap Raisa dalam unggahannya.

Raisa sempat merasa khawatir apakah kehadirannya akan diterima oleh para suporter bola. Meski begitu, ia tetap berusaha percaya diri dan membawa niat serta energi positif saat tampil.

“Aku berdoa semoga kehadiranku diterima dengan baik,” tulisnya dengan harapan.

Semua kekhawatiran Raisa sirna begitu ia melihat respons positif dari para suporter. Mereka ikut bernyanyi bersama, membuat Raisa merasa bangga dan terharu.

“Luar biasa, sampai gemetar dan merinding. Satu stadion ikut mengumandangkan lagu kebangsaan. Ini pengalaman yang gak akan pernah kulupakan,” kata Raisa penuh emosional.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191081//ahmad_dhani-Qvc3_large.jpg
Adopsi Anak Angkat dari Panti Asuhan, Ahmad Dhani Akui Lebih Selektif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/33/3191070//ade_tya-n6GU_large.jpg
Berseteru dengan Mantan Pacar Ari Lasso, Ade Tya Bantah Pansos: Saya sudah Lama di Entertainment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/33/3191024//ade_tya-v2iq_large.jpg
Ade Tya Bongkar Isi Chat dengan Ari Lasso yang Buat Dearly Djoshua Salah Paham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/33/3191006//el_rumi_dan_syifa_hadju-jRsv_large.jpg
Ahmad Dhani Sebut El Rumi dan Syifa Hadju Menikah Pertengahan Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/33/3191065//ari_lasso_dan_dearly_djoshua-qXG6_large.jpg
Ade Tya Klaim Alami Gangguan Psikis Akibat Intimidasi Mantan Pacar Ari Lasso
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/33/3190961//ricky_harun_dan_herfiza_novianti-r6Ao_large.jpg
Ternyata, Herfiza Novianti Sempat Menolak Ricky Harun di Awal Perkenalan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement