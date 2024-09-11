Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Paula Verhoeven, Robby Purba hingga Jirayut Meriahkan Fun Run

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |05:05 WIB
Paula Verhoeven, Robby Purba hingga Jirayut Meriahkan Fun Run
Paula Verhoeven, Robby Purba hingga Jirayut Meriahkan Fun Run (foto: Instagram/paulaverhoeven)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah artis Ibukota seperti Melanie Putria, dr. Reisa Broto Asmoro, Zee Zee Shahab, Jirayut, Paula Verhoeven, Robby Purba, Dimas Seto, Tya Ariestya, hingga Ryana Dea turut memeriahkan OMDC Fun Run. Ajang tersebut digelar di Plaza Tenggara, Gelora Bung Karno, Jakarta, untuk memperingati hari olahraga nasional sekaligus hari kesehatan gigi nasional yang jatuh pada bulan ini.

Bertajuk 'LariUnjukGigi', event ini mendapatkan sambutan yang begitu meriah dari publik. Bahkan jumlah peserta yang hadir di acara ini mencapai 2.000 lebih orang.

Selain diikuti oleh sejumlah artis, penyanyi Marcell Siahaan juga ikut memeriahkan acara. Sebagai penutup acara, Marcell bahkan sempat tampil menghibur seluruh peserta yang hadir dengan membawakan sejumlah single hits miliknya.

Fun Run
Paula Verhoeven, Robby Purba hingga Jirayut Meriahkan Fun Run (foto: dok omdc)

"Kami sungguh berharap apa yang kami berikan lewat OMDC Fun Run, bisa menjadi kenangan dan pengalaman yang berkesan bagi seluruh peserta. OMDC Fun Run bukan hanya tentang siapa yang sampai duluan di garis finish, tapi tentang bagaimana merayakan kesehatan dan kebahagiaan.”, ungkap drg. Oktri Manessa.

Jirayut sebagai salah satu publik figur yang hadir juga mengaku sangat senang. Apalagi, ini merupakan kali pertama baginya mengikuti ajang lari.

"Aku kalau olahraga itu happy makanya mau olahraga apapun itu jadi excited walaupun belum pernah mencoba, pas ditawarin aku langsung ok. Aku suka mencoba hal hal yang baru," ujar Jirayut.

"Lari itu sebenarnya lebih fun dan seru dan ini pertama kali aku ikut lari 5 kilo seru banget dan dapat pengalaman baru lagi. Ketemu banyak orang-orang lari, apalagi ini pesertanya 2000 orang, seruuu banget kayak lagi dikejar zombie ya," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/612/3132354/5_fakta_bantuan_hotman_paris_terhadap_kasus_perceraian_paula_verhoeven_hingga_diajak_jadi_aspri-TxX1_large.jpg
5 Fakta Bantuan Hotman Paris Terhadap Kasus Perceraian Paula Verhoeven hingga Diajak Jadi Aspri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/612/3132180/7_fakta_kasus_perceraian_paula_verhoeven_dengan_baim_wong_disebut_istri_durhaka_hingga_hakim_dilaporkan-aUsG_large.jpg
7 Fakta Kasus Perceraian Paula Verhoeven dengan Baim Wong, Disebut Istri Durhaka hingga Hakim Dilaporkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078504/5_potret_paula_verhoeven_saat_sidang_cerai_elegan_tapi_penuh_kesedihan-EDL0_large.jpg
5 Potret Paula Verhoeven Saat Sidang Cerai, Elegan Tapi Penuh Kesedihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/612/3073285/paula_verhoeven-ktvC_large.jpg
5 Momen Paula Verhoeven Gagal Beri Kejutan untuk Kenzo, Siapkan Kue dan Coklat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/612/3073230/potret_kedekatan_paula_verhoeven_dengan_anak_anaknya-SaCI_large.jpg
Potret Kedekatan Paula Verhoeven dengan Anak-Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/194/3072802/transformasi_paula_verhoeven_kini_tampil_cantik_pakai_hijab-ILye_large.jpg
Potret Transformasi Paula Verhoeven, Kini Tampil Cantik Pakai Hijab
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement