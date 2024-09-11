Paula Verhoeven, Robby Purba hingga Jirayut Meriahkan Fun Run

JAKARTA - Sejumlah artis Ibukota seperti Melanie Putria, dr. Reisa Broto Asmoro, Zee Zee Shahab, Jirayut, Paula Verhoeven, Robby Purba, Dimas Seto, Tya Ariestya, hingga Ryana Dea turut memeriahkan OMDC Fun Run. Ajang tersebut digelar di Plaza Tenggara, Gelora Bung Karno, Jakarta, untuk memperingati hari olahraga nasional sekaligus hari kesehatan gigi nasional yang jatuh pada bulan ini.

Bertajuk 'LariUnjukGigi', event ini mendapatkan sambutan yang begitu meriah dari publik. Bahkan jumlah peserta yang hadir di acara ini mencapai 2.000 lebih orang.

Selain diikuti oleh sejumlah artis, penyanyi Marcell Siahaan juga ikut memeriahkan acara. Sebagai penutup acara, Marcell bahkan sempat tampil menghibur seluruh peserta yang hadir dengan membawakan sejumlah single hits miliknya.

Paula Verhoeven, Robby Purba hingga Jirayut Meriahkan Fun Run (foto: dok omdc)

"Kami sungguh berharap apa yang kami berikan lewat OMDC Fun Run, bisa menjadi kenangan dan pengalaman yang berkesan bagi seluruh peserta. OMDC Fun Run bukan hanya tentang siapa yang sampai duluan di garis finish, tapi tentang bagaimana merayakan kesehatan dan kebahagiaan.”, ungkap drg. Oktri Manessa.

Jirayut sebagai salah satu publik figur yang hadir juga mengaku sangat senang. Apalagi, ini merupakan kali pertama baginya mengikuti ajang lari.

"Aku kalau olahraga itu happy makanya mau olahraga apapun itu jadi excited walaupun belum pernah mencoba, pas ditawarin aku langsung ok. Aku suka mencoba hal hal yang baru," ujar Jirayut.

"Lari itu sebenarnya lebih fun dan seru dan ini pertama kali aku ikut lari 5 kilo seru banget dan dapat pengalaman baru lagi. Ketemu banyak orang-orang lari, apalagi ini pesertanya 2000 orang, seruuu banget kayak lagi dikejar zombie ya," lanjutnya.