Kevin Ardilova Tak Masalah Dihujat Publik Usai Perankan Pacar Laura Anna

JAKARTA - Kevin Ardilova mengaku tak masalah jika dihujat oleh publik karena perannya sebagai pacar mendiang Laura Anna. Diketahui, dalam film Laura, Kevin didapuk untuk memerankan tokoh Jojo, pacar dari Laura Anna.

Laura sendiri merupakan film yang diadaptasi dari kisahnya nyata Laura Anna sebelum meninggal dunia pada 15 Desember 2021.

Sebelum meninggal dunia, Laura Anna mengalami lumpuh akibat mengalami spinal cord injury imbas kecelakaan mobil yang dikendarai oleh sang kekasih Gaga Muhammad.

Kevin Ardilova Tak Masalah Dihujat Publik Usai Perankan Pacar Laura Anna (Foto: Instagram/kevinardillova)

"Gak masalah sih karena aku akting kan jadi, semoga semakin orang kesel berarti aku semakin berhasil. Jadi kesel aja gak apa-apa," kata Kevin Ardilova saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Kevin juga tidak khawatir dengan penilaian orang lain mengenai karakternya tersebut.

"Itu tergantung orang-orang aja gimana sih," ujar Kevin Ardilova.

Untuk diketahui, karakter Jojo di film Laura ini sangat menyebalkan. Dimulai dari setelah mengalami kecelakaan, ia dan keluarganya memaksa Laura untuk pindah rumah sakit.

Padahal, saat itu Laura benar-benar kesakitan di bagian lehernya. Namun Jojo seolah tidak peduli dengan hal tersebut.